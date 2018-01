Tunisie: Salmène Ben Romdhane (chef de section football au CSS) - «Rien n'est définitif...»

Pour le moment, nous sommes en train de renforcer l'effectif en place par certaines valeurs sûres, et ce, dans des postes bien précis. Ceux de régisseur, d'avant de couloir et d'avant de pointe. Les prémices sont bonnes, ce qui nous permet de croire beaucoup plus en nos moyens.

Et ils sont d'ailleurs bien plausibles, comme nous l'avions démontré lors de la phase aller. Le CSS a été d'ailleurs nominé comme l'un des meilleurs clubs qui pratiquent un football total et bien ficelé. Nous continuerons assurément à travailler avec la même application et le même souci de bien faire pour atteindre nos objectifs. Et puis, il y a lieu de préciser que contrairement aux autres clubs qui font partie du lot de tête, en l'occurrence l'EST et l'Etoile, nous avons l'avantage d'accueillir nos concurrents directs sur notre terrain au retour. C'est aussi le cas avec le CA. Ce qui constitue un facteur à ne point sous-estimer.

Donc, c'est à nous de croire beaucoup plus en nos chances. Rien n'est encore joué. Il reste encore 13 matches à disputer... Des recrutements bien ciblés sont presque assurés. Et c'est avec un souffle nouveau et des ambitions à revendre que nous sommes en train de préparer la seconde phase de la compétition, sachant bien que le destin du CSS, c'est de jouer chaque saison pour le titre, espérant bien que l'arbitrage sera aussi à la hauteur de la mission qui lui est dévolue, pour que tout un chacun ait le résultat qu'il mérite, sans complaisance aucune, comme nous l'avions vu dans certains matches, que nous aimerions bien oublier le plus vite possible.