Tunisie: Redressons ensemble le pouvoir d'achat

La nouvelle loi de finances assortie au budget de l'Etat pour l'année 2018 est, de l'avis général, une ponction financière au bénéfice de l'Etat, qui ne manquera pas d'affaiblir davantage le pouvoir d'achat de la plupart des catégories de Tunisiens.

Maintenant, il s'agit d'assumer politiquement cette réalité et d'avoir, chacun, l'attitude qui sied, en fonction de ses convictions et objectifs. Surtout que cela vient s'ajouter aux lourdes pressions inflationnistes suscitées par la persistante dévaluation du dinar.

L'Utica a, dans un premier geste d'amertume, menacé de quitter l'accord de Carthage, mais elle est revenue à de meilleurs sentiments et était bien présente, vendredi, autour du président de la République.

L'attitude des partis

Le Front populaire, qui n'est pas signataire de l'accord, fait actuellement rouler les tambours et s'active à chauffer l'atmosphère en vue de protestations de rue faciles à mobiliser, s'agissant des sérieuses atteintes, que l'on peut prévoir, au pouvoir d'achat dans les semaines et mois à venir. Mais déjà, certains prix qui donnent le ton sont brandis dans les rues.

Sur l'autre flanc, les deux «grands» partis de la coalition gouvernementale ont critiqué et amendé le projet de la loi de finances, puis ont dû l'adopter, convaincus qu'elle est un «mal» inévitable.

L'UPL est revenu de loin, ramené par son ex-président, presque spécialement pour faire l'appoint des voix à l'ARP. Mohsen Marzouk, au nom de Machroû Tounès, colle plus que jamais aux pas de BCE, alors que le parti de Ridha Belhaj se cramponne dans son attitude de rupture, lui qui ne fait pas partie de l'accord. Enfin, Al Massar et le mouvement du peuple s'attachent à leur rôle d'appoint dans la ligne.

Avant-hier, le chef de l'Etat a donné l'estocade finale en décloisonnant l'exécutif et en ramenant Yacine Brahim au bercail, pas pour longtemps.

Et même s'il a perdu, en cours de route, le frangin de Néjib Chebbi, toujours sensible aux appels à la «démarcation» professés par son aîné, le président de la République a fait le plein du reste des composantes signataires du fameux Document sur lequel s'adosse le gouvernement d'union nationale, avec huit partis et les trois grandes organisations socioprofessionnelles: Utica, Ugtt et Utap. Sachant qu'est officiellement annoncée la candidature de l'Unft.

Des mesures douloureuses nécessaires

Le président Béji Caïd Essebsi n'y est pas allé par quatre chemins, il est parfaitement conscient des «mesures douloureuses» que contient la loi de finances. Tout en regrettant les augmentations de prix annoncées ou prévues, il estime que le gouvernement n'a pas d'autre alternative pour rétablir les équilibres financiers. Pour BCE, le gouvernement a tout de même réussi à concrétiser des objectifs prévus par le Document de Carthage, dont un taux de croissance de 2,2%, des pas importants dans la lutte contre la corruption et une amélioration sensible de la situation sécuritaire dans le pays.

Aux yeux du président, il faut préserver la stabilité du pays et se serrer les coudes pour créer des emplois, pour instaurer un nouveau modèle de développement pour les régions intérieures et pour renouer avec les cadences de production du phosphate et des hydrocarbures.

Un inquiétant renchérissement

Les prix montent inexorablement. Cela dure depuis de très longs mois et se sont accélérés avec la dévaluation du dinar. Or celle-ci se poursuit et perdure. De sorte que les mesures prévues par la nouvelle loi de finances aux fins de rétablir la finance publique viennent se surajouter comme facteurs d'inflation.

Au vu des prix pratiqués durant l'année 2017, l'inflation avait atteint les 6,4% contre moins de 5% jusque-là. L'Institut national de la statistique (INS) a, de plus, annoncé une inquiétante hausse des prix à la consommation familiale durant 2017, soit bien avant l'entrée en application de la nouvelle loi de finances. Or, plusieurs des produits concernés n'ont pas de rapport avec l'importation. C'est le cas du poulet qui a augmenté de 12,7%, du poisson frais (+8%), de l'huile d'olive (+21,3%), des légumes frais (+12,8%), des fruits (+9,5%) sans parler des viandes rouges (+14,5%) dont une part est importée chaque année.

Le renchérissement des produits de grande consommation est ainsi clair et net. Mais les causes en sont sombres. Ce n'est en tout cas pas la loi de finances qui en est la cause, ni la dévaluation du dinar. Mais il est retenu que cette dernière ne manquera pas d'avoir un impact net sur l'inflation, de par la masse des produits importés que nous consommons régulièrement. Ajoutons les 0,8% que suscitera le 1% d'augmentation de la TVA et certains relèvements de taxe douanière, de droits de consommation et d'impôts divers et le tour est joué.

Hamma a raison !

Donc Hamma a raison lorsqu'il plaint le pauvre petit consommateur qui n'y arrive plus. Mais le sentiment patriotique doit primer et l'attitude unitaire prévaloir, s'agissant du sauvetage du pays.

Il faut s'accrocher à cette stabilité acquise autour du gouvernement d'union nationale et les 2,2% de croissance acquise, à cette bataille rangée contre la corruption que mène Youssef Chahed contre vents et marées, à la lutte sans merci que livrent notre armée et nos forces sécuritaires contre le terrorisme, le crime organisé et les forcings aux frontières...

Oui. Hamma a raison d'appeler le peuple à refuser la fatalité de ces hausses des prix insupportables, mais il a tort de faire prévaloir le pessimisme et l'abandon, se contentant de pointer un doigt accusateur en direction du gouvernement, l'accusant d'«enlever aux pauvres pour donner aux riches». Alors que les riches paient aussi et ont déjà payé l'an passé par le biais de leurs entreprises. En attendant que l'on prenne au piège les autres riches, ceux qui ne paient pas ou si peu : rentiers, contrebandiers, commerçants non déclarés qui ne paient ni douane, ni taxes, ni impôts, ni salaires déclarés, ni Cnss.

Écouter tout le monde et tout essayer

Voilà pourquoi il est plutôt question de relever tous ensemble les défis du pouvoir d'achat, de combattre par tous les moyens l'inflation galopante qui nous guette, d'écouter tous les avis, toutes les suggestions, toutes les propositions susceptibles de dégager le pays de ce nouvel étouffement qui le menace. C'est là la démarche privilégiée par le président Caîd Essebsi. Il veut écouter tout le monde et tout essayer. Il n'y a pas besoin que le peuple défile dans les rues, pour qu'il soit écouté. Il est déjà entendu.

Il reste que certaines augmentations sont louches et tout à fait irrecevables. Pourquoi la boîte de tomate concentrée passe, justement le 1er janvier, de 2,5 dinars à 3 dinars. Et tant d'autres annonces de ce type destinées à «prouver» que le gouvernement est «responsable» de tout cela et que ce gouvernement est contre le peuple.

Alors que, comme y ont appelé l'Ugtt, Mohsen Marzouk, le Front populaire et bien d'autres, il est nécessaire et possible de dresser la liste des abus et de redresser tout cela. Les conserveries de tomate qui n'ont payé que 147 millimes le kilo de tomates fraîches aux agriculteurs n'auront droit à une augmentation que vers mai-juin. Les spéculateurs sur le sucre subventionné doivent passer à la trappe...

Et puis, comme y appelle le chef de l'Etat, il faut un nouveau débat national, dialoguer encore et de nouveau mais sauver cette barque commune chère à Farhat Hached, cette arche de Noë qu'offre à tous le gouvernement d'union nationale.