Tunisie: Ali Ben Néji, ancien joueur international de l'Est - «Les dés sont jetés»

Et pour revenir au CSS, je dirais que c'est un ensemble prometteur et en construction. Donc, c'est à partir de la saison prochaine que ses jeunes joueurs au talent confirmé pourront hisser leur équipe au rang de sérieux prétendant. Pour cette saison, les dés sont déjà jetés en faveur de l'EST».

D'aucuns pensent que le CSS serait capable de rattraper l'EST du fait qu'il a l'avantage de recevoir tous les grands à la phase retour. Mais cela n'est pas suffisant car l'EST pourrait gagner même à Sfax. Elle en a les moyens.

Cela dit, il faut quand même faire gaffe du côté du «Parc B» pour que l'équipe «sang et or» ne flirte pas avec l'excès de confiance et s'amuse à prendre à la légère quelques matches. Même si cela n'est pas dans la nature des joueurs de l'Espérance qui sont, de plus, bien encadrés. Il faut qu'ils honorent, comme il se doit, leur contrat avec leur club qui les dorlote généreusement.

Jusque-là, elle fait cavalier seul, d'abord parce qu'elle est la mieux préparée pour la compétition, ensuite parce que ses rivaux classiques : l'ESS et le CA se débattent dans la crise qui a sérieusement entravé leur marche, cette saison.

