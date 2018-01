Période creuse dépassée

En ce qui nous concerne, ce qui est d'ailleurs un point positif et réconfortant, je pense qu'on a effectivement dépassé la période creuse et on commence à s'installer dans un cycle plus stable avec des repères de fonctionnement clairement identifiés et surtout en récupérant une certaine sérénité psychologique grandement bénéfique pour le reste de notre équipe sur le double plan local et continental où une nouvelle campagne en Ligue des champions nous attend dans les prochaines semaines.

A cet égard, je peux rassurer les fans de l'Etoile qu'on a dépassé la période difficile de la plus belle des manières, puisqu'on a pu injecter une nouvelle vague de jeunes joueurs talentueux qui ont su tirer leur épingle du jeu, une donnée stratégiquement importante pour le club à court et à long terme.

En bref, l'électrochoc a eu lieu et commence à donner ses fruits, et on est désormais sur la bonne voie au niveau de la discipline, de la stabilité et des orientations surtout avec l'avènement du nouveau head coach qui commence à avoir les idées claires sur le potentiel, les besoins et la réalité du club. Le renouveau de l'Etoile est bel et bien lancé... ».