Tunisie: Lotfi Laâroussi (ancien joueur de l'EST) - « Les jeux sont faits »

L'effectif est bien garni pour atteindre cet objectif, mais a besoin d'être renforcé dans l'axe central et sur les flancs de la défense si on veut aller loin en Ligue des champions ».

Même si en football tout reste possible, je suis persuadé que l'Espérance ne lâchera pas l'affaire quelle que soit la motivation de ses concurrents. Maintenant que les choses sont retournées à la normale et vu la bonne ambiance qui règne actuellement au Parc B, je pense que notre équipe est en mesure de préserver son titre de champion de Tunisie.

Rattraper un retard de dix points en ce qui concerne l'ESS et 15 points pour le CA : ce ne sera pas si évident, même si nous sommes à la moitié du parcours en championnat.

