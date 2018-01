Le directeur de l'Agence régionale de développement (Ard), Ousmane Sow, s'est réjoui de l'appropriation par les cinq collectivités locales du département de Saint-Louis du projet de mise en place d'une entente entre les communes de Mpal, de Ndiébène Gandiole, de Fass-Ngom, de Saint-Louis et de Gandon. Un projet ambitieux qui sera mis en œuvre par l'Ard avec l'appui financier de l'Adm.

Le directeur de l'Ard a indiqué que le processus de mise en place de cette entente intercommunale entre les collectivités locales du département de Saint-Louis suit son cours car « les différentes entités territoriales conscientes des enjeux et des perspectives de ce projet sont résolument engagées à en relever les défis ». Ainsi, les responsables de ces collectivités locales ont mis à profit la dernière réunion du comité de pilotage de ce projet d'entente intercommunale présidée par l'adjoint au préfet de Saint-Louis, Abdoul Meuye Thiam, dans la capitale du Nord pour réitérer leur engagement indéfectible à travailler, la main dans la main et en étroite collaboration avec les autorités administratives, l'Ard et l'Agence de développement municipal (Adm), pour avoir le meilleur format qui permettra, dans un premier temps, de créer cette association des collectivités territoriales du département de Saint-Louis.

Cette dernière réunion du comité de pilotage de ce projet d'intercommunalité, qui s'est déroulée dans les locaux du Conseil départemental de Saint-Louis, en présence de la première adjointe au maire de Saint-Louis, Mme Aïda Mbaye Dieng, du point focal de ce projet à l'Ard, Mandao Guèye, les représentants de ces collectivités locales et quelques chefs de services de l'administration déconcentrée ont encore réfléchi sur le modèle d'entente entre ces cinq communes.

Sur la base d'un diagnostic sans complaisance des forces et des faiblesses, des atouts, avantages et contraintes de chaque commune du département de Saint-Louis, les membres de ce comité de pilotage ont pu identifier des projets faisant l'objet sur lequel cette entente intercommunale devra travailler. Parmi ces projets, il a été retenu l'idée de mettre en place un système très performant de collecte et de valorisation des ordures ménagères et autres déchets solides et plastiques. Et, pour concrétiser cette idée novatrice, il s'agira surtout de relancer les activités du centre d'enfouissement technique (Cet) de Gandon qui sera le réceptacle des ordures que chaque commune (qui disposera de son propre système de collecte) y déposera.

Selon Abdourahmane Gueye, expert de l'Ard, lors des réunions précédentes, d'autres idées de projet ont également été émises parmi lesquelles on peut citer la résolution commune des problèmes engendrés par l'avancée de la mer, la nécessité de créer un grand marché départemental tournant dans les cinq communes, la prise en charge commune des problèmes d'habitat, du foncier, etc., l'urgence de créer des espaces économiques et des domaines agricoles dans le département de Saint-Louis.