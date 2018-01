Ile Maurice: Inondations - Toutes les routes accessibles

Quatre écoles ont été affectées : le SSS de Bel-Air a été inondé et de la boue a envahi l'école gouvernementale de Roches-Brunes, l'Universal College, et le Port-Louis SSS. Mais toutes les écoles sont en état maintenant.

De 2 heures du matin à 14 heures, 65 requêtes ont été reçues, dont 57 pour pomper de l'eau. Treize équipes de pompiers ont retiré de l'eau de cours, de routes, des maisons dans le Nord, à Port-Louis, dans l'Est et les Plaines Wilhems.

Bilan du National Disaster Risk Reduction and Management Centre vers 17 heures ce lundi 8 janvier : toutes les routes sont accessibles : rond-point de La Croisette, chemin Salazie, Panchavalay lane à Poudre d'or, Schoenfeld rd, les routes de Gokhoola et l'amitié et la route de Poudre d'or. Seule cette de Fond du Sac ne peut être empruntée que par les 4x4 et les camions.

