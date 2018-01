Angola: Des artistes devraient s'appuyer sur des associations professionnelles et mutualités

Selon la gouvernante, l'activité culturelle doit être parrainée par les entreprises et services, à travers des programmes concrets que les organes du ministère de la Culture doivent élaborer, c'est pourquoi on doit définir rapidement les contreparties fiscales pour les entreprises qui parrainent l'activité culturelle, afin de bénéficier de ces parrainages dès cette année.

"Nous devons réaliser que l'Etat n'a pas de fonds à cette fin et que ce n'est pas le rôle du ministère de la Culture. Nous devons comprendre que, comme ministère, nous devons concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques.

Selon la ministre, dans son discours sur la Journée nationale de la culture, les artistes doivent avoir des assurances maladie et autres, constitués de fonds d'aide sociale et médicamenteuse, pour prévenir les situations délicates qui se produisent avec les professionnels de la culture.

Dundo — La ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, a déclaré lundi dans la ville de Dundo que grâce à des associations professionnelles et mutualités, des mécènes et le secteur privé, on pourrait trouver des moyens de soutenir les artistes dans le besoin.

