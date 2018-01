Libye: 180 migrants nigérians retournent volontairement chez eux grâce à l'OIM

L'Agence des Nations Unies pour les migrations (OIM) en Libye a affrété lundi un avion pour transporter 180 migrants nigérians ayant choisi de retourner volontairement dans leur pays d'origine.

La semaine dernière, un vol affrété par l'OIM avait transporté 142 migrants rapatriés vers la Gambie dans le cadre de ce programme de l'agence onusienne pour aider au retour volontaire et à la réintégration.

Depuis le début de l'année 2017, ce programme de l'OIM a permis de rapatrier près de 20.000 migrants de Libye vers leur pays d'origine. Il permet un retour et d'une réintégration à des migrants qui ne peuvent ou ne veulent pas rester dans le pays d'accueil et souhaitent retourner volontairement dans leur pays d'origine.

L'OIM a identifié 432.574 migrants en Libye, principalement dans les régions de Tripoli, Misrata et Almargeb, et estime le nombre de migrants entre 700.000 et un million.

Plus de 11.000 migrants sont retournés dans leurs pays d'origine depuis que l'OIM a intensifié ses efforts pour faciliter l'aide aux migrants intéressés par l'aide au retour et suite aux troubles survenus à Sabratha au début du mois d'octobre. Les quatre premiers pays de retour en 2017 étaient le Nigéria, la Gambie, la Guinée Conakry et le Mali.

Les migrants volontaires pour être rapatriés par l'OIM le font pour éviter un avenir incertain en Libye, notamment de longues périodes de détention et d'éventuels abus par des trafiquants.

Après des rapports choquants sur les sévices subis par des migrants et les conditions sordides dans plusieurs centres de détention en Libye, des pourparlers au Sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne à Abidjan, en Côte d'Ivoire fin novembre, ont conduit à une restructuration des mesures pour lutter contre le trafic et la maltraitance des migrants sur la route migratoire de la Méditerranée centrale.