Angola: Uíge - Le Gouverneur veut des fidèles pour combattre les épidémies de choléra et de paludisme

L'événement, animé par la chanteuse Sœur Sofia, a compté sur la participation des deux vice - gouverneurs pour le secteur politique, social et économique et technique et infrastructures à Uige, respectivement Catarina Pedro Domingos et Afonso Luviluko, ainsi que des membres gouvernement et autres invités.

Le secrétaire régional lors de son séjour dans la province de Uige, a reconnu que l'église avait grandi, formé des cadres et compté sur le partenariat du Gouvernorat dans divers domaines du développement de la province, mettant l'accent sur le secteur de l'éducation et de la santé.

Uíge — Le gouverneur provincial de Uíge, Mpinda Simão a appelé dimanche, dans cette ville, les fidèles de l'Eglise évangélique baptiste en Angola et le grand public, à continuer à observer des mesures préventives contre le choléra et le paludisme qui sévissent dans la province.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.