Angola: João Lourenço critique la justice portugaise

João Lourenço a déclaré qu'il n'y avait pas de raisons d'échapper à la fiscalisation des députés et de la société, mais a souligné que ce contrôle doit être fait à la lumière de la Constitution et de la loi.

Il a précisé que la mesure de la rupture était prise par la TPA et était due au fait que le contrat était très défavorable à l'État et avait été signé dans une conjoncture économique différente du pays.

Dans le même cadre, il a dit qu'il était mal évalué la situation de la fin du contrat entre la Télévision Publique d'Angola (TPA) et les entreprises Semba Comunicação et West Side, qui géraient la chaîne 2 de la télévision nationale jusque fin 2017.

Il a rappelé que José Eduardo dos Santos s'était engagé à quitter la direction du parti et la vie politique active en 2018, soulignant qu'il "se sent bien" en tant que Chef d'Etat et vice-président du MPLA.

Depuis qu'il a été élu et a lancé le programme gouvernemental, plusieurs voix au pays et à l'étranger font allusion à l'existence de la bicéphalie dans la gouvernance, une situation qui, selon João Lourenço, était un faux problème.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.