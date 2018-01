Tunisie: La réciproque des Fables et du Mathnawi

Si vous avez eu ces pensées, c'est que vous êtes, sans le savoir, en droite-ligne de la longue tradition humaine de la Sagesse. Car, derrière le concept de l'ouvrage de Anouar Attia, se trouve la même idée des historiettes à symboles (ou à clefs si vous versez dans l'ésotérique, une autre forme de sagesse) pour réfléchir, oser graduellement des conclusions, tenter de déduire des lignes de conduite qui se retrouvent dans les Fables d'Esope et le Mathnawi de Jaleleddine Erroumi et d'autres.

Mêmes promesses, processus inverse

Lisez et vous voici averti (promesse d'en valoir deux). Deux dizaines de contes en six chapitres ; Love Stories, Chasteté/Lubricité, Parents et beaux-parents indignes, Crapules, Histoires d'animaux, Contes pour tout petits racontés aux grands.

Des titres qui sont autant de promesses implicites de ce genre de littérature, qu'elle soit puisée dans les contes populaires ou dans les méditations d'un sage.

Sauf que le processus est inverse : le sage vulgarise ses grandes idées patiemment maturées dans des "scénarios" à la portée de tous, et l'auteur de lectures dans les contes les compile dans l'espoir d'allumer une petite flamme dans l'esprit du commun.

Si on creuse plus loin, on finit par se rendre à l'évidence que la chose est franchement scolastique. N'accorde-t-on pas à Platon cette citation que "L'éducation la plus efficace est celle au cours de laquelle l'enfant peut jouer au milieu de belles choses" ?

Peut-être n'est-ce pas un hasard si l'auteur est professeur de littérature, au même titre que Jaleleddine Erroumi qui professait dans une Médersa et que Esope, qui était certes esclave, mais qu'un roi écoutait tous les jours et qu'il était, déjà de son temps, l'un des grands noms de la tradition orale.

Eloge de l'insoutenable légèreté

Voici l'un de nos contes préférés. Il se passe à La Manouba ; là où se trouve l'asile de fous (ceci étant dit avec légèreté car un tel vocable n'existe pas dans le lexique des praticiens) mais aussi la Faculté des Lettres et des Humanités où l'auteur a longtemps enseigné !

Tijani est léger parce qu'il vient de s'évader de l'Institut des maladies mentales Errazi où il vivait abandonné des siens depuis la mort de sa mère. Dehors, l'air est léger, c'est celui de la liberté.

Sana, sept ans, petite dernière de Lella Bahija, se sent légère car elle aime l'école malgré les petites voix qui lui font espérer une grève des enseignants pour que sa mère la confie à sa mamie, si bonne à raconter de belles histoires.

Tijani, dans la légèreté toute nouvelle de sa course effrénée, tombe pile sur la mère et la fillette. Il se saisit de Sana sans autre forme de procès. Sana est si légère et il n'a aucune difficulté à la faire monter au sommet du minaret de la mosquée et il menace de la jeter dans le vide si on ne lui amène pas sa maman.

Le gardien de Errazi accourt, il essaie de le raisonner. Peine perdue. Il a une illumination : il promet à Tijani sa mère (qui est morte) mais lui amène un autre fou.

Celui-ci joue le jeu (ou pas) et demande une scie, menaçant Tijani de scier le minaret s'il ne descend pas de là. L'atmosphère pesante qui écrasait la foule venue assister au drame devient soudain aussi légère que les hourras lancés.

Moralité : à chacun son axiomatique et il est vain de faire entendre raison en dehors de ce balisage, même au défi de toute pertinence.

Variations sur des contes populaires maghrébins, 273 p., mouture française