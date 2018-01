Madagascar: Général Béni Xavier Rasolofonirina - « Les Forces armées n'accepteront plus une nouvelle crise »

En cette entame de l'année électorale, la position des Forces armées est affirmée. Selon le ministre de la Défense nationale, la Grande muette refuse une nouvelle crise politique.

Le ton est donné. Discipline, professionnalisme, redevabilité, exemplarité et cohésion sont les principes rappelés durant la présentation des vœux des Forces armées, samedi à Soanierana. Une réception durant laquelle le haut commandement militaire a donné le mot d'ordre de cette année aux responsables des différents corps et aux militaires de rang. Des directives où est soulignée la quiétude du processus électoral.

Questionné sur le rôle que joueront les forces de défense et de sécurité durant le processus électoral, le général Beni Xavier Rasolofonirina, ministre de la Défense nationale, a déclaré : « Nous, au sein des Forces armées, affirmons que nous n'accepterons plus que le pays traverse une nouvelle crise ». Avec à ses côtés le général Girard Andriamahavalisoa, secrétaire d'État à la gendarmerie nationale, le numéro un de la Grande muette a donné de la voix.

Face aux journalistes, le général Rasolofonirina a soutenu qu'« au sein des Forces armées, nous estimons que le pays ne mérite plus d'être dirigé par un pouvoir qui n'est pas issu d'une élection ». Durant son allocution à l'ouverture du banquet militaire, le membre du gouvernement a martelé le fait de ne pas oublier le passé. Que les militaires, les hommes de l'armée et de la gendarmerie nationale qui y ont pris part « ont été les grands perdants dans leur participation aux crises successives ».

Selon ses dires, « ce sont toujours les militaires qui ont croupi en prison, tandis que ceux qui obtiennent des sièges coulent des jours heureux

avec leurs familles ». Lors des précédentes crises, le virus du schisme causé par la politique n'a pas épargné des Forces armées. La prise de partie ou les actions séditieuses de certains d'entre eux, comme lors de « la révolution Orange » de 2009, ont souvent été un tournant dans l'histoire du pays.

Rempart

Les entrées en jeu des membres de la Grande muette ont souvent mené à des changements de pouvoir au-delà des prescrits constitutionnels. Des actions qui ont mis à mal son image, remettant en cause le statut de « défenseur de l'unité nationale et protecteur de la population et de ses biens », affirmé durant le discours de Soanierana, samedi. Des militaires qui se doivent d'être exemplaires en matière de respect des lois semblent avoir navigué au gré des intérêts politiques et financiers.

La confusion était telle que l'exercice du rôle des forces de défense et de sécurité de protéger les institutions républicaines s'en est retrouvé fortement discutable. Afin d'éviter que certains esprits soient à nouveau viciés par les tentations politiques, le ministre de la Défense nationale a martelé à ses hommes de tirer des leçons du passé. « En tant que premiers responsables, notre rôle est de rappeler constamment ce que l'on doit faire et ce que l'on ne peut pas faire, afin d'éviter une nouvelle division au sein des Forces armées », a-t-il soutenu.

En vue de la présidentielle, le membre du gouvernement a ainsi lancé, durant son discours, que « les Forces armées ont une responsabilité majeure pour le bon déroulement et la quiétude des élections, que ce soit avant, pendant et surtout après le scrutin. Nous devons nous dresser comme un rempart contre une nouvelle crise ». Dans ce sens, le respect et l'application de la loi ont été mis en avant par le général Rasolofonirina.

« Une élection acceptée de tous passe par le respect de la loi. Madagascar est un État de droit et tous, sans exception, quel que soit son statut ou sa fonction, doivent se plier à la loi, en particulier nous, au sein des forces de défense et de sécurité », a affirmé le ministre de la Défense nationale. Il a indiqué que durant le processus électoral, les militaires joueront également un rôle de modérateur, et le cas échéant, de « médiateur ». Selon l'officier général, « dans tous les pays du monde, il n'y a que par le dialogue et les négociations qu'un problème se résout ».