Sénégal: Massacre de 13 exploitants à Bayotte en Casamance - Détresse dans les familles des victimes

Ce soir-là, vers les coups de 22h48mn, le directeur de l'hôpital, Marcel Coly Bopp, qui faisait face aux journalistes, a expliqué que son établissement hospitalier a reçu six blessés dont « deux vont être opérés tout de suite. Donc, la prise en charge est en train de se dérouler de façon très correcte par les médecins et les paramédicaux », a-t-il fait savoir. « Egalement, a-t-il ajouté, nous avons reçu deux corps qui sont gardés à la morgue de l'hôpital régional parce que la capacité d'accueil de celle-ci ne peut pas permettre de prendre tous les 13 corps. Mais, il y a une répartition qui a été faite dans les autres morgues de la ville ». Dans la foule, la tristesse se lisait sur tous les visages.

Le centre régional hospitalier de Ziguinchor (hôpital régional) qui les a accueillis, a naturellement, à l'annonce de la mise en mort de ces exploitants forestiers, été pris d'assaut par des parents, amis et autres connaissances des victimes. Ces dernières habitaient essentiellement les quartiers Cité Peulh, Néma 2, Kandialang, Lyndiane, Grand-Dakar, Grand Yoff et Lyndiane, sis dans la commune de Ziguinchor. Donc, jusque tard dans la soirée de samedi, les gens ont continué à affluer à l'hôpital régional pour venir aux nouvelles.

Il a ajouté que « c'est la première fois de ma vie que je vois des personnes qu'on a étalées à même le sol, puis criblées de balles pour avoir simplement voulu exploiter une forêt ». Les corps sans vie ont été d'abord acheminés dans le village de Bourofaye-Baînounk à bord de charrettes par de bonnes volontés parmi lesquelles des populations des villages riverains de la forêt classée de Bayotte-est (Boffa-Bayotte, Bouhouyou et Toubacouta), avant d'être évacués par les sapeurs-pompiers à l'hôpital régional de Ziguinchor. D'après Ousmane Baldé sorti sain et sauf de cette tuerie, ces jeunes, adultes et vieux qui viennent d'être massacrés par des hommes armés, n'ont que cette forêt de Bayotte-est à exploiter pour survivre.

Selon les témoignages, les victimes de cette boucherie ont été interpellées les unes après les autres, suivant leur arrivée, samedi dernier, dans la forêt classée de Bayotte-est, est située dans la commune de Nyassia (département de Ziguinchor). Leurs bourreaux les ont ensuite entraînées en profondeur dans la forêt, puis ils les ont obligées à se coucher à plat vendre à même le sol, et les ont criblées de balles avec leurs armes automatiques. « D'autres exploitants forestiers ont été égorgés », a révélé le rescapé Ousmane Baldé interné à l'hôpital régional. Il a confié que l'image était indescriptible : « Ce qui vient de se passer dans la forêt de Toubacouta est à la fois tragique, triste, douloureux et inexplicable ».

Au total, 13 corps sans vie ont été retrouvés et 6 blessés graves. Les morts ont été évacués dans les différentes morgues de la commune de Ziguinchor. Quant aux blessés, ils ont été admis au service des urgences de l'hôpital régional. Trois d'entre eux devraient être acheminés à Dakar hier après-midi. Le gouverneur de la région, Guedj Diouf, qui s'est rendu au chevet des blessés, a assuré que les auteurs de l' « acte ignoble » seront « traqués, neutralisés et arrêtés ».

Des jeunes, adultes et vieux, qui s'adonnaient à la coupe illicite de bois, à la fabrication de charbon de bois et au ramassage de bois mort dans la forêt classée de Bayotte-est (Ziguinchor), communément appelée forêt de Toubacouta, ont été froidement abattus par des hommes armés, samedi dernier, vers les coup 14 heures, plongeant tout le département de Ziguinchor dans la consternation.

