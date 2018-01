Centrafrique: Le chef de milice anti-balaka Andilo devant ses juges

Selon le HCR, plus de vingt mille déplacés internes sont enregistrés à Paoua (nord-ouest) et… Plus »

Beaucoup imaginaient que ce procès serait l'un des premiers de la Cour pénale spéciale. Cette juridiction hybride qui est en train d'être mise en place sera chargée de juger les crimes les plus graves. Mais la justice centrafricaine n'aura pas attendu. « Il est en détention depuis près de trois ans et ça, ce n'était plus pas tolérable », commente Joseph Bindoumi, de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, partie civile dans ce dossier.

Lorsqu'il est arrêté par la Mission des Nations unies en Centrafrique (Minusca) le 17 janvier 2015 à Bouca, Andilo est à moins de 30 ans l'un des chefs de guerre les plus dangereux et redoutés du pays.

