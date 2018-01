Madagascar: Miarinarivo - Des fournisseurs d'armes arrêtés

Soumis à un feu roulant de questions, tous les trois ont, jusqu'ici, reconnu avoir confectionné des armes et ravitaillé les malfaiteurs. Pour le moment, les préventions qui pèsent sur eux portent sur la prolifération d'armes et complicité avec des bandits.

Ayant joué longuement au chat et à la souris avec les forces de l'ordre, ces hommes ont été localisés dans l'Itasy, où ils confectionnaient différentes gammes d'armes, fusils de chasse et pistolet automatique. « Trois fusils de calibre douze et des munitions ont été encore saisis lors d'une perquisition chez l'un d'entre eux », a précisé le chef de service de l'information, de la communication et des relations avec les institutions (SICRI) de la police nationale. Une enquête est actuellement en cours pour faire la lumière sur les dizaines de balles que ces bandits ont utilisées.

Copyright © 2018 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.