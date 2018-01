Sénégal: La RTS, seul organe audiovisuel sur lequel pèse "des obligations de service public"

L'amicale des cadres de la RTS dit tabler à terme sur la "consolidation des acquis et l'amélioration des contenus" de la chaîne publique, en vue d'asseoir "une meilleure confiance entre la RTS et les annonceurs".

"Par conséquent, il est tout à fait normal, pour des raisons de souveraineté nationale et d'intérêt général, que l'Etat mette à la disposition de la RTS les moyens nécessaires pour satisfaire tous les citoyens, à l'occasion des grands événements sportifs comme la Coupe du monde et la Coupe d'Afrique des Nations dont les droits de retransmission terrestres s'acquièrent à des coûts exorbitants", argumentent-ils.

Dakar — L'amicale des cadres de la RTS (ACARTS) juge "tout à fait normal" que des moyens soient mis à disposition de la Radiotélévision sénégalaise par l'Etat pour la couverture de grands événements comme le Mondial de football, "pour des raisons de souveraineté nationale et d'intérêt général", la chaîne publique se présentant comme "le seul organe de presse audiovisuelle nationale sur lequel pèse des obligations et contraintes de service public".

