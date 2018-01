Congo-Brazzaville: Karaté - Les conseillers départementaux de la ville océane adoptent le programme d'activités 2018

Très riche en évènements sportifs, le programme d'activités du nouvel exercice de la Ligue départementale de Pointe-Noire a été adopté, le 7 janvier, au complexe sportif au cours d'un conseil inaugural patronné par le directeur départemental des Sports et de l'éducation physique, Joseph Biangou Ndinga.

Durant trois heures d'échange, les conseillers départementaux de la Ligue de karaté de Pointe-Noire ont examiné et adopté le rapport du championnat national et le programme d'activités 2018. Parlant des résultats des Ponténégrins aux championnats nationaux, Michel Malalou Makanga, président de la Ligue, a informé que le département de Pointe-Noire a occupé la deuxième place au classement général avec huit médailles dont deux d'or, quatre d'argent et deux de bronze.

S'agissant du programme d'activités, 2017- 2018 annonce plein de challenges pour les karatékas congolais en général et ceux de la ville océane en particulier. Les karatékas ponténégrins connaîtront une année très différente des précédentes. Michel Malalou Makanga, animé par la volonté de remettre de l'ordre dans son département, a annoncé le recensement cette semaine des ceintures marron et noir pour reconstituer le fichier des karatékas congolais résidant à Pointe-Noire, suivi de l'examen de passage de grade ceinture marron. Quant à l'examen de passage de grade ceinture noire du 1er au 6e dan, il interviendra en février ainsi que les championnats de sous-ligues cadets, juniors et seniors et le stage des arbitres et des coachs.

Par ailleurs, pour renforcer le capacité technique des entraîneurs, un séminaire de formation des cadres techniques sur la méthodologie de l'entraînement sportif est prévu en avril avant l'Open de Pointe-Noire qui aura lieu en mai. Après ce tournoi, la ligue organisera en juillet l'Open des sponsors (Congomat, Skci, Dojo du Centre... ). Un mois plus-tard, la ligue abritera le match amical entre la sélection de Brazzaville et celle de Pointe-Noire. Notons que cette saison, les enfants ne seront pas mis à l'écart, la ligue organisera en décembre la coupe Papa-Noël qui mettra en compétition les poussins, les pupilles, les benjamins et les minimes. Les activités départementales seront clôturées par la super coupe. Outre ces activités programmées au niveau départemental, plusieurs échéances sont également prévues aux niveaux national et international.

Les présidents des cinq sous-ligues sont connus

Le conseil inaugural a aussi mis en place cinq sous-ligues dont les présidents ont été présentés aux conseillers. La sous-ligue de Lumumba est présidée par Mamadou Tamboura, de Mvou-Mvou par Guy Bayonne, de Loandjili par Paul Kimbangui, de Mongo Poukou par Nalla Fataï, de Ngoyo et Tié-Tié par Gervais Tsiakaka. Cependant, Bienvenu Mahoungou et Prospérine Koudédé ont été rerspectivement élus 2e vice-président de la ligue et trésorière générale en complement du bureau exécutif.

À l'issue des travaux, le président de la ligue s'est félicité de cette réussite. « Pour la première fois, on peut dire que le karaté à Pointe-Noire a changé, parce que nous avons eu un conseil avec des débats fructueux . Unanimement, nous avons amendé et adopté les documents. Le conseil a commencé et a fini sans problème. Je vous rassure que les karatékas de Pointe-Noire sont pour la bonne marche de la discipline. Pointe-Noire peut relever le défi », a-t-il dit.

Clôturant les travaux de cette session, Joseph Biangou Ndinga a, de son côté, félicité le bureau exécutif et les conseillers pour leurs bonnes initiatives. « J'ose croire que par la qualité des débats et la franchise qui a régné tout au long des travaux, l'objectif premier est de chercher à rehausser le niveau du karaté dans notre département sans oublier l'avenir probant de notre discipline . Félicitation à tous », a-t-il conclu.