Congo-Brazzaville: Diplomatie - L'Arabie Saoudite et le pays misent sur une forte coopération multilatérale

Le chef de la diplomatie saoudienne a estimé que « la solution à ces différents problèmes passe aussi par la stabilisation de la situation en Libye ». « Nous avons émis le souhait de réunir nos envoyés spéciaux - celui du Congo, de l'Europe et de notre pays - afin de conjuguer des efforts pour trouver une solution » à la crise libyenne de manière à ce que ce pays puisse renouer à une vie normale et dispose d'un gouvernement « stable» après les prochaines élections.

Outre cela, les deux parties ont passé en revue plusieurs questions d'ordre régional et international. « Nous avons évoqué beaucoup de sujets, notamment en ce qui concerne la politique, la sécurité et la stabilité », a déclaré Adel Ben Ahmed al-Joubeir, à l'issue d'une longue entrevue avec le président de la République. « Nous avons convenu de trouver des solutions en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, qui est maintenant une menace pour le Sahel, mais aussi pour l'Afrique en général », a-t-il affirmé.

Le chef de la diplomatie saoudienne s'est réjoui des « bonnes perspectives » qui marquent la coopération bilatérale. « Nous avons beaucoup de domaines de coopération entre nos deux pays », a-t-il fait remarquer, soulignant que le Congo et l'Arabie Saoudite peuvent œuvrer ensemble dans le secteur pétrolier et « accroître des investissements dans le domaine du commerce » au bénéfice des deux Etats.

