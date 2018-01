Angola/Togo: Le FLEC accuse - "L'attaque a été menée par les services secrets de l'Angola"

Le défenseur Serge Akakpo, le docteur Wadja (le Kiné de l'équipe), Elitsa Lanou (le Directeur technique), Nibombé Waké (l'entraineur des gardiens) et Obilalé Kodjovi (le gardien de but) ont été pour leur part blessés par des balles à des degrés divers dont le plus grave à été celui du portier Obilalé. Conséquence directe, le Togo s'est purement et simplement retiré de la compétition.

Nous avons prouvé que l'attaque contre l'équipe togolaise a été perpétrée par l'armée angolaise dans le seul but de discréditer le FLEC et de décapiter le mouvement".

Selon nos confrères de Togobreakingsnews qui citent une note confidentielle transmise par ce Front, et portant la signature du Commandant Moussa Garcia, qui se réclame porte-parole du FLEC, "l'attaque a été menée par les services secrets de l'Angola pour incriminer le FLEC et le gouvernement Cabindais en exile dirigé par le Commandant Antonio Luis Looes".

8 Janvier 2010-8 Janvier 2018, il y a 8 ans la sélection nationale du Togo, en route pour la CAN Angola 2010, essuya une attaque armée criminelle dans l'enclave de Cabinda. 8 ans après le FLEC (Front de Libération de l'Enclave de Cabinda) qui par un de ses responsables en la personne du Franco-Angolais, André Rodrigues Mingas, avait revendiqué l'attaque revient par un parjure pour nier son implication et par la même occasion, pointer un doigt accusateur vers les services secrets de l'armée angolaise.

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.