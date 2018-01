Burkina Faso: MATD - Le mérite de 50 agents retraités et de 5 partenaires reconnus

Par ailleurs, le moment était bien indiqué pour procéder à la présentation des vœux de nouvel an. Et pour l'ensemble des acteurs dudit ministère, le souhait est qu'en cette nouvelle année les défis majeurs soient relevés dans tous les services pour le bonheur des populations.

Et pour cela, nous lui en sommes gré. Mais nous savons que cette distinction, loin d'être une récompense, est beaucoup plus une invite à ce que nous fassions beaucoup plus que nous avons déjà fait », a laissé entendre M. Soré.

Par ailleurs, des doléances ont été formulées à l'endroit du ministre Siméon Sawadogo, parmi lesquelles « le soutien requis pour la mise en place d'une amicale des retraités du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation avec pour objectif de maintenir le contact entre les retraités, mais aussi de cultiver la solidarité et être une source d'inspiration pour les jeunes», a fait savoir Naba Ouédraogo.

Cependant, ce dernier a profité pour inviter ses camarades à s'inscrire en faux face à cet adage qui dit que « aller à la retraite, c'est mourir un peu ». Cette fin de carrière, aux dires de M. Ouédraogo, est une occasion à saisir pour revivre, vivre et être utile pour eux-mêmes, leur famille et leur communauté.

Pour cette double cérémonie, le ministre en charge de l'administration territoriale, Siméon Sawadogo avait à ses cotés ses homologues en charge de la justice, René Bagoro et des Infrastructures, Eric Bougouma. Ils ont tous salué « le dévouement et l'engagement professionnel » des élus du jour.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.