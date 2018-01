Burkina Faso: Inculpation du Colonel Barry - «Ceux qui veulent voir clair le verront dans cette affaire»

Au cours du point de presse, le chef d'Etat major de la Gendarmerie nationale, le colonel Omer Bruno Marie Tapsoba a indiqué que les gendarmes vus dans la vidéo ont «été identifiés, relevés et sanctionnés et même que la sanction suit son cours ».

C'est qu'avez-vous fait ? Et qu'avez-vous réalisé dans le cadre des missions qui vous sont confiées. Ce sont ces questions qui ont une importance à mon niveau. (... ) Chaque jour que Dieu fait, il y a quelqu'un qui va convoquer quelqu'un. Donc laisser Simon à sa place, cela ne me gène pas»

je n'ai rien à dire au-delà de ce qu'a dit le procureur militaire mais vous allez être servis. On est tous au Burkina et je crois que si on voulait quelqu'un depuis longtemps, on avait la possibilité de faire ce qui devrait être fait.

Actuellement la présumée tentative de déstabilisation du pouvoir par le Colonel Auguste Denise Barry fait encore couler beaucoup d'encres et de salives. Interpellé sur la question, Simon Compaoré a laissé entendre qu'il ne dira pas plus que le communiqué du parquet.

