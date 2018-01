Burundi: Des opposants au référendum constitutionnel arrêtés

« Les autorités font campagne pour le oui, en violation bien sûr de la loi parce que maintenant nous sommes dans la phase d'explication des éléments qui ont changé dans la Constitution, mais non pas la phase de campagne pour ou contre la Constitution. Alors, pour nos membres, ils sont arrêtés ici et là. On a arrêté une vingtaine de personnes à peu près. Elles sont accusées d'avoir fait campagne pour ou contre la nouvelle Constitution », dit Pierre Célestin Ndikumana est le président du groupe parlementaire d'opposition Amizero y'Abarundi. Ce député dénonce des « arrestations arbitraires ».

Le gouvernement assure être engagé dans une simple explication de texte. Mais la réalité est tout autre sur le terrain. Des reportages des radios et de la télévision nationale ont montré à plusieurs reprises de hauts responsables burundais faisant publiquement campagne pour le oui, alors que des opposants accusés de faire campagne pour le non sont arrêtés à travers le pays.

