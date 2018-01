Afrique de l'Ouest: Masse commune UEMOA - Ouagadougou abrite la 19ème édition

Le Benin qui a organisé le tirage l'année antérieure dit avoir obtenu plus d'engouement. «Nous avons accumulé l'expérience des uns et autres et nous avons appris beaucoup.

«Dès lors, on pensa au concept d'une Masse commune à l'instar de la Tranche commune entente des pays membres du Conseil de l'entente et c'est en 1998 qu'a eu lieu la première édition au Sénégal» a-t-il souligné.

Le prix est de 300F Cfa et les gains seront déterminés après le dépouillement qui aura lieu dans les endroits où le jeu aura lieu. Et, après tout sera centralisé au niveau de Ouagadouogu, ville hôte de cette 19ème édition» a justifié le directeur général de la Nationale des jeux du hasard.

Fédérer les sociétés de loteries et de Pari mutuel urbain (PMU) afin de contribuer à raffermir les liens d'intégration, tel est entre autres l'objectif poursuivi par cette organisation. L'organisation de cette masse commune consiste à organiser un pari mutuel urbain commun au niveau de tous les Etats membres de l'Union économique et monétaire Ouest-africain (Uemoa).

