Burkina Faso: Equipement des forces de Sécurité - 552 engins ... à plus de 10 milliards de F CFA

Le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a animé une conférence de presse sur les actions de son département en 2017 et les perspectives, le lundi 8 janvier 2018, à Ouagadougou.

«Tous nos efforts ont été orientés vers la lutte contre le terrorisme. Nous avons démarré l'année 2017 en trombe au regard de la situation d'insécurité qui risquait d'entamer le moral de la troupe sur le terrain». Tel est le constat fait par le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, lors de la conférence de presse qu'il a animée, le lundi 8 janvier 2018, à Ouagadougou sur le bilan de son département en 2017.

Entouré de ses proches collaborateurs, il a livré, en dix chapitres, aux journalistes les différentes actions initiées par son département au cours de l'année écoulée et les perspectives pour 2018. 47mn, c'est le temps mis par M. Compaoré pour décliner le contenu de sa déclaration liminaire.

D'entrée, le ministre a reconnu que 2017 a été une année «particulièrement difficile » au regard de l'augmentation du nombre d'actes d'insécurité enregistrés sur le territoire national et surtout dans la partie nord du pays.

Au titre du premier chapitre du bilan, intitulé « Le respect de la loi et le maintien de l'ordre public », l'on a enregistré l'acquisition importante en moyens logistiques et matériel au profit des services de sécurité. « Il y a eu l'organisation effective, du 24 au 26 octobre 2017, du forum national sur la sécurité...

Ce forum a permis de faire un diagnostic sans complaisance du secteur de la sécurité et de dégager les pistes de réflexion sur des solutions appropriées », a indiqué Simon Compaoré. La tenue de ce forum, a-t-il dit, rend possible la mise en place d'une commission qui rédigera la politique nationale de sécurité. « La protection des personnes et des biens ».

Le deuxième chapitre s'est appesanti sur l'organisation de patrouilles dissuasives dans les régions. Au total, 13519 patrouilles ont été effectuées dans la lutte contre l'incivisme au niveau régional, 76 opérations de lutte contre le trafic illicite des drogues et des médicaments de la rue, 123 opérations de grande envergure dans les zones criminogènes, 17 missions de maintien de l'ordre public et 39 missions de rétablissement de l'ordre public.

Dans le même volet, 3 000 Volontaires adjoints de sécurité (VADS) ont été recrutés pour appuyer les forces de sécurité dans la règlementation de la circulation routière.

« L'Office national de sécurisation des sites miniers(ONASSIM) a renforcé ses actions sur le terrain à travers l'évaluation des risques sécuritaires sur les sites miniers, le déploiement des personnels et la conduite des opérations de sécurisation... », a souligné M. Compaoré.

921 500 cartes nationales d'identité burkinabè établies

Le chapitre III s'est focalisé sur les actions au niveau de l'identification et la protection des personnes et des biens.

Le conférencier a relevé que l'Office national d'identification (ONI) a établi 921 500 cartes nationales d'identité burkinabè, 56 264 passeports ordinaires.

Des documents spécifiques, a-t-il ajouté, ont été produits également par l'ONI au profit de plusieurs structures. 13 centres de collecte ont été construits dans des localités pour faciliter l'enrôlement des citoyens demandeurs de cartes d'identité.

Le chapitre quatre a porté sur le suivi et la règlementation des sociétés privées de sécurité, des armes et munitions.

Il y a eu, en 2017, le traitement de 55 dossiers de création de sociétés privées de sécurité et de huit dossiers d'agence de clés et de tampons traités, l'ouverture de cinq centres de formation en sécurité et des séances de sensibilisation des responsables de sociétés de sécurité.

« 23 sorties ont permis de contrôler 205 sociétés. Au cours de ces contrôles, cinq lettres d'avertissement ont été adressées à trois sociétés de gardiennage pour divers manquements à la règlementation, trois sociétés fictives ont été décelées et fermées, et huit fusils de calibre 12 illégalement détenus ont été saisis », a détaillé le communicateur.

Le chapitre V a concerné le contrôle, conseil, appui et planification. A ce niveau, l'inspection technique des services a mené des investigations en 2017 qui ont abouti à l'assainissement d'un certain nombre de situations.

Des missions d'investigations ont été réalisées dans 168 postes de police, notamment la direction générale de la police nationale, les 13 directions régionales de la police nationale, les 45 commissariats centraux de police, les sept compagnies républicaines de sécurité et les 100 commissariats de police de district et postes frontaliers.

« Elles ont permis de faire la lumière sur les services payés, la gestion du compte Fonds d'équipement de la direction générale de la police nationale et les frais d'alimentation de l'Ecole nationale de la police.

Elles ont abouti à la prise de mesures coercitives. Il a été procédé à la relecture du décret du 17 septembre 1979 portant fixation des montants des rétributions allouées aux prestations de services effectués », a expliqué le ministre de la Sécurité.

Accroissement du maillage sécuritaire du territoire en 2017

Pour ce qui est du chapitre VI relatif à la coopération policière nationale et internationale, un accord a été signé sur un projet d'équipement et de financement des unités spéciales de la police et de la gendarmerie entre le Burkina Faso et la république de Chine-Taïwan. Concernant le chapitre VII qui est inhérent à la mise en œuvre des projets et programmes, il y a eu l'exécution de huit initiatives en 2017. Contribution à la mise en œuvre du programme présidentiel.

Le chapitre VIII a permis un accroissement du taux de maillage du territoire en services de sécurité opérationnels, la construction en cours de dix commissariats de police de district et de deux brigades territoriales. « Nous avons acquis 454 véhicules à deux roues et 98 à quatre roues et du matériel spécifique pour une valeur globale de dix milliards 56 millions de F CFA », a clarifié Simon Compaoré.

Le chapitre IX a porté sur l'exécution du budget du ministère qui était de 60 milliards de F CFA dont 44 milliards ont été consacrés au paiement des salaires et indemnités.

« Toutes ces actions ont été posées avec des difficultés. Avec des moyens modestes, le ministère de la Sécurité a réussi à poser des actions fortes qui ont contribué sans doute à la construction du Burkina post-insurrectionnel. Toutefois la principale difficulté réside dans l'insuffisance en ressources financières et matérielles», a relevé l'orateur.

« Laissez Simon en paix »

En termes de perspectives pour 2018, le ministre a annoncé l'élaboration de la politique nationale de sécurité, la mise en circulation du passeport à puce électronique et la sensibilisation des populations à la cybercriminalité.

A quel niveau se trouve l'enquête du café Aziz Istanbul ? « Ce n'est pas un dossier géré par le ministère. C'est la justice qui s'occupe de cette question. Ce serait un peu malsain pour moi de prendre la place de celui qui est chargé du dossier », a répondu Simon Compaoré.

Le problème des services payés est-il définitivement réglé ? Et le ministre de répondre qu'il n'y a plus de prélèvement jusqu'à nouvel ordre dans la plupart des directions régionales de la police nationale.

« Au premier trimestre de 2018, un nouveau décret viendra situer sur la gestion des services payés », a-t-il précisé. Qu'en est-il de la tentative de déstabilisation ?

Qu'est-ce que le colonel Auguste Denise Barry a voulu faire exactement ? « Je ne vais pas dire plus que ce que le procureur militaire a formulé. J'entends des gens raconter tout. Pour moi, il ne faut pas opiner sur la base de fausses pistes.

C'est à la suite des actes que l'intéressé a posés qu'il a été interpellé », a réagi M. Compaoré. Que dites-vous de la plainte que Zéphirin Diabré a déposée contre vous ?

« Si c'est une préoccupation pour vous, ce n'en est pas une pour moi. Je me préoccupe du programme présidentiel. Laissez Simon en paix », a-t-il répliqué.

Qu'en est-il de votre ultimatum contre les taxis à gaz ? Il a laissé entendre que des contrôles seront faits et les taxis à gaz seront interdits de circulation.