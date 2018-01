Burkina Faso: Fada N'Gourma - Le conseil régional offre 18 motos et 30 salles de classe

Le conseil régional de l'Est a offert, le samedi 30 décembre 2017, à Fada N'Gourma, 18 motos aux Forces de défense et de sécurité (FDS), 30 salles de classe, un dispensaire, une infirmerie et du matériel d'entretien de pistes rurales au communes de la région.

La conjugaison des efforts autour de l'objectif de développement est l'alternative tant prônée par les autorités gouvernementales. Cet appel semble avoir été entendu par le conseil régional de l'Est, décidé à jouer sa partition.

En effet, l'institution a fait don, le samedi 30 décembre 2017, à Fada N'Gourma, de 18 motos d'un coût total de 16 millions 992 mille F CFA aux Forces de défense et de sécurité (FDS), de matériels d'entretien de pistes rurales au profit de 14 communes de la région, des clés de 30 salles de classe, d'un dispensaire et d'une infirmerie nouvellement construits et entièrement équipés.

Le matériel roulant acquis sur fonds propres, selon le président du conseil régional de l'Est, Paripouguini Lompo, est la contribution de sa structure à accroître les capacités opérationnelles des FDS dans un contexte marqué par la montée de l'insécurité, notamment les cas de braquage à main armée et de vol de plus en plus récurrents.

Pour ce qui est du matériel d'entretien des pistes rurales d'une valeur totale de 9 millions 250 mille FCA et composé de 175 brouettes, 175 barres à mine, 350 machettes, 350 pelles et 350 pioches, M. Lompo a fait savoir qu'il a été acquis au titre du programme pistes rurales-désenclavement à l'Est financé par la coopération Suisse.

« L'objectif de cette dotation est de permettre aux populations d'assurer elles-mêmes l'entretien des pistes », a-t-il confié. Quant au coût des investissements des infrastructures scolaires et sanitaires acquises au profit des communes de Bogandé, de Diapaga et de Fada N'Gourma, il se chiffre à 13 millions 616 mille 700 F CFA, à en croire Paripouguini Lompo.

Ce geste du conseil régional de l'Est, aux dires du gouverneur de la région, le Colonel Ousmane Traoré, représentant le ministre en charge de la sécurité, vient à point nommé. Car, de son avis, il permettra de renforcer les moyens d'actions des structures bénéficiaires.

En retour, le colonel Traoré a exprimé sa gratitude au donateur : « c'est un sentiment de reconnaissance vis-à-vis du conseil régional qui m'anime. Je voudrais faire une mention spéciale à son président et à l'ensemble de ses collaborateurs pour ses efforts en faveur du développement de la région».

Pour que ce matériel profite mieux aux populations du Gulmu, il a exhorté les bénéficiaires à en faire un bon usage. «Par ailleurs, j'exprime ma disponibilité à accompagner le conseil régional dans ses actions de développement », a-t-il conclu.