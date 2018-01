Congo-Kinshasa: Un Russe pour diriger l'enquête sur la mort des casques bleus à Beni

Dmitri Titov connait bien le cadre de ces enquêtes spéciales, tout comme la Mission des Nations unies au Congo puisqu'il a été pendant dix ans sous-secrétaire général en charge, entre autres, du désarmement, de la justice et de la police. Le tout, regroupé sous l'intitulé « Etat de droit et institutions de sécurité », forme la principale composante civile du département des opérations de maintien de la paix.

Une enquête spéciale est une procédure administrative d'enquête initiée par le seul secrétaire général de l'ONU, officiellement sans avoir besoin l'aval des membres du Conseil de sécurité. L'enquête spéciale se situe un cran au-dessus du « Board of Inquiry », la procédure choisie par Antonio Guterres pour l'assassinat des experts dans le même pays, quelques mois plus tôt. Elle dispose d'un mandat plus large. L'équipe de Dmitri Titov est donc censée aller plus loin qu'un simple examen des procédures internes aux Nations unies, même si cela reste l'un des objectifs essentiels.

