Afrique: Bruxelles veut doubler le transfert en Europe de réfugiés africains

Il faut préciser que les chiffres publiés par la Commission européenne prennent aussi en compte quatre pays non membres de l'Union européenne, mais qui ont accepté de se joindre au programme de réinstallation : l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.

En effet, si les pays d'Europe occidentale comme l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou la Belgique ont rempli largement leurs promesses en accueillant le plus grand nombre de réfugiés réinstallés, les pays d'Europe centrale et orientale sont à la traîne.

En additionnant ces deux plans, 25.980 personnes ont ainsi pu être réinstallées directement en Europe. Mais les différences observées entre les promesses d'accueil et les réinstallations effectivement réalisées laissent apparaître une profonde division entre l'Est et l'Ouest du continent.

Le transfert de ces milliers de réfugiés et leur accueil par des pays européens se fera sur la base du volontariat. Bruxelles a d'ores et déjà prévu un chèque de 10.000 euros par réfugié accueilli afin de "convaincre" les Etats membres d'ouvrir leurs frontières.

Bruxelles soutient le HCR dans la mise en place d'un mécanisme d'évacuation d'urgence en Libye. Le 22 décembre dernier, le HCR a annoncé l'évacuation de 162 réfugiés "très vulnérables" depuis la Libye vers l'Italie, y compris "des enfants non accompagnés et des femmes qui avaient été retenus en captivité pendant de longues périodes."

