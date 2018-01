Burkina Faso: Francis Tamini, proviseur du LPNMY - "Nous recevons beaucoup de professionnels..."

interview

Le Lycée professionnel national Maurice-Yaméogo (LPNMY) de Koudougou a ouvert ses portes en 2011 sous l'impulsion du gouvernement burkinabè, avec l'accompagnement de la coopération entre notre pays et la République de Chine/Taïwan. 7 ans après son ouverture, nous avons rencontré son proviseur, Francis Tamini.

Il nous retrace l'évolution de l'établissement, les résultats déjà engrangés, les filières d'enseignement dispensées, mais aussi et surtout, les difficultés liées aux bacheliers d'accéder facilement à l'enseignement supérieur et les perspectives du lycée.

Présentez-nous le lycée professionnel national Maurice- Yaméogo

Le Lycée professionnel national Maurice-Yaméogo (LPNMY) a ouvert ses portes le 3 novembre 2011 avec 93 élèves, et compte aujourd'hui un effectif de 460 élèves en cette année scolaire 2017- 2018. Depuis son ouverture, nous avons déjà formé 770 élèves qui sont sur le marché de l'emploi ou qui travaillent déjà.

Il est le fruit de la coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine/ Taïwan. C'est un lycée qui a été crée dans le cadre du Programme de renforcement de la formation professionnelle (PRFP). Bâti sur une superficie de 25 hectares, le lycée professionnel national Maurice-Yaméogo a une capacité d'accueil de 500 élèves.

Quelles sont les filières enseignées au LPNMY ?

Nous avons en tout cinq filières et spécialités de formation. Il y a la filière génie électrique avec des spécialités en électronique, en électrotechnique, en froid et climatisation et en télécommunication.

Il ya la filière génie mécanique avec des spécialités en mécanique générale et en maintenance industrielle ; la filière génie civil avec des spécialisations en construction, en dessin- bâtiment et en topographie.

La troisième filière c'est l'hôtellerie-restauration avec des spécialités en cuisine et restaurant, et enfin la cinquième filière que nous avons, c'est le tertiaire avec des spécialités en administration commerciale et comptable et en communication administrative et secrétariat. Voilà l'ensemble de nos filières de formation et de leurs spécialités.

Les résultats scolaires sont-ils satisfaisants ?

En termes de résultats scolaires, il faut dire que nous sommes globalement satisfaits chaque année. Au niveau du Baccalauréat professionnel, les résultats tournent entre 90 à 100% de succès chaque année.

C'est au niveau du Brevet d'études professionnel (BEP) que la courbe varie en dents de scie ; en fin d'année scolaire passée, nous étions à un taux de 75%. Là, il faut dire que c'est au niveau de certaines filières que le taux nous tire vers le bas.

Par exemple cette année, on a eu des difficultés au niveau de l'hôtellerie. D'une manière générale, je crois que les résultats suivent bien actuellement contrairement au début où, on avait des difficultés. De nos jours, l'expérience aidant, nos élèves sont bien préparés avant d'affronter les examens.

Et cela est une réalité parce qu'en terme de personnel, nous avons de jeunes et dynamiques professeurs qui nous rassurent. En dehors de quelques filières où on a des difficultés telles qu'en froid et climatisation où on a un seul professeur pour deux classes, dans les autres filières tout se passe bien.

Depuis 6 ans que vous formez et des élèves sont sortis avec le BEP ou le BAC professionnel, comment ils se débrouillent sur le terrain ?

Globalement on peut reconnaître que c'est un peu difficile le marché de l'emploi, mais pour ce qui nous concerne, en dehors de ceux qui partent poursuivre les études ailleurs, ceux qui cherchent à travailler nous rassurent que ça se passe bien puisqu'ils arrivent à trouver du travail correspondant à leur profil.

Beaucoup sont employés par des entreprises et d'autres sont installés à leur propre compte. Du reste, certains repassent nous voir et cela fait beaucoup plaisir de voir ces jeunes affronter la vie avec beaucoup plus de réussite.

Quelles étaient les missions assignées au LPNMY à son ouverture en 2011 ?

A son ouverture, les missions qui étaient assignées au LPNMY étaient multiples. La première mission fondamentale est la formation initiale des élèves, la deuxième mission est la formation des travailleurs des entreprises, c'est-à-dire, la formation continue, et la troisième mission est d'assurer des prestations de service et la quatrième mission consiste à accompagner les élèves qui sont en fin de cycle en les suivant après leur sortie.

Nous pouvons aujourd'hui rassurer que toutes ces missions sont exécutées avec beaucoup de détermination et de réussite. Globalement, nous sommes satisfaits de notre évolution au regard des missions déjà accomplies.

A l'ouverture en 2011, on avait 93 élèves et aujourd'hui nous sommes à 460 élèves, cela veut dire qu'il ya un engouement autour de l'enseignement dispensé ici. Au niveau de l'évolution des filières aussi, on est passé du BEP au BAC professionnel, et presque toutes les filières sont fonctionnelles.

Revenons-en au cursus scolaire. Est-ce qu'après le BAC professionnel les élèves ont-ils la possibilité de s'inscrire à l'université ?

Après le BAC professionnel qui est un cycle terminal, les élèves devraient pouvoir aller travailler, tout comme ceux qui veulent poursuivre les études devraient pouvoir s'inscrire dans des écoles supérieures et c'est là que nos élèves éprouvent des difficultés pour s'inscrire.

Certainement que cela est dû au contenu de nos enseignements, mais nous nous interrogeons toujours. Au demeurant, nous sommes en pourparler avec les autorités pour qu'on accepte nos élèves, ne serait ce qu'un échantillon dans les écoles supérieures.

Ce sont quand même des professionnels et si on pouvait admettre ne serait ce qu'un tiers des effectifs provenant des écoles professionnelles, cela pourrait être salutaire pour nos élèves. Professionnellement ils sont bons et ce n'est que les bagages théoriques qui leur manquent souvent.

Il est question d'un partenariat école-entreprise, pouvez-vous nous expliquer un peu ce concept ?

C'est un concept très important pour nous parce que c'est un partenariat qui permet aux élèves de parfaire leur théorie par la pratique. Quand ils quittent l'école ils font face à un milieu professionnel et le partenariat leur ouvre les portes du marché de l'emploi et du milieu professionnel. C'est un partenariat gagnant pour nos élèves car à travers les stages, cela permet facilement leur insertion.

Des stratégies existent-elles pour accompagner les sortants?

Disons qu'au niveau de l'accompagnement des sortants, il y a un service qu'on appelle le centre des ressources qui est chargé de suivre ceux qui sortent. C'est un suivi qui se limite, à savoir ce qu'ils deviennent et où ils sont. Autrement, on n'a pas de moyens spécifiques pour pouvoir les accompagner comme il se doit.

Vous disiez qu'une de vos missions, c'est la formation continue des professionnels, recevez-vous effectivement des professionnels venant d'entreprises pour leur formation continue ?

Chaque année nous recevons effectivement beaucoup de professionnels qui viennent pour leur formation continue. Nous venons de signer même des conventions pour des besoins de formation continue et cela dans toutes les filières de formation. Nous avons fait par exemple un chiffre d'affaires de 43 millions, rien que pour la formation continue. C'est une formation à la carte et c'est en fonction de leurs besoins que nous les formons en convertissant ces besoins en objectif pédagogique.

Une coopérative des anciens élèves du lycée existe-elle ?

La coopérative est vraiment une partie très importante de notre dispositif. C'est dans le cadre d'un projet qu'on appelle le projet SACSA (sécurité alimentaire et renforcement des capacités) que des partenaires italiens d'une ONG appelée la CIPA (Centre international pour la paix entre les peuples) qui est conduite ici par M. Domenico Tenaglia, qui a bien voulu nous appuyer dans la mise en place de la coopérative.

Dans le cadre du projet, il est question de prendre les élèves en fin de cycle et qui n'ont pas un endroit pour s'insérer et qui sont pourtant motivés.

C'est ainsi qu'on a choisi 5 ou 6 de nos anciens élèves après une sélection très minutieuse et on leur a donné un certain nombre de modules de formation sur le plan entrepreneurial, la gestion des projets et la gestion des ressources humaines et cela a duré une année. C'est après cette formation qu'on a mis la coopérative en marche et je crois que c'est un projet qui est toujours d'actualité et on voit ce qu'ils font sur le terrain.

Je dirai même que si cette coopérative n'était pas créée, il fallait la créer. Nous avons actuellement quatre de nos élèves titulaires du Baccalauréat qui sont dans cette coopérative.

Nous travaillons en symbiose car ils sont devenus des partenaires pour nous, qui accompagnent les nouveaux élèves. C'est une coopérative qui récupère tous ceux qui sont dans le besoin en stage et à travers ces stages, certains auront la chance de s'insérer dans cette coopérative.