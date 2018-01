Burkina Faso: Dialogue social - Le gouvernement démontre l'utilité du Haut conseil

Or, le Haut conseil, lui, est consulté par le Président du Faso ou le gouvernement sur les questions relatives aux politiques économiques et sociales qui ont des conséquences sur le monde du travail, sur les conditions de travail et d'emploi et la situation des entreprises.

Sur la question qui évoquait le CES et le Médiateur du Faso, le ministre en charge de la Fonction publique estime qu'il faut éviter un foisonnement entre les institutions. Car, le CES et le Médiateur du Faso ne peuvent ni se saisir directement d'une action dans le monde du travail ni traiter des cas concrets de crise.

Outre ces informations, l'article 10 du décret précise que les fonctions de membre du Haut conseil sont exercées à titre gratuit. Toutefois, il est alloué aux membres du HCDS, une indemnité forfaitaire mensuelle et une indemnité journalière de session dont les montants et les modalités seront déterminés par décret en conseil des ministres.

A ces interrogations, le ministre Clément Sawadogo a jugé la mise en place du HCDS opportune parce qu'il permettra de prévenir les crises et les conflits. « Nous visons la prévention des crises sociales et une telle institution ne saurait être de trop.

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Clément Sawadogo a animé une conférence de presse, le lundi 8 janvier 2018, à Ouagadougou pour donner plus d'informations sur la mise en place du Haut conseil du dialogue social.

