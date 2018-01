Mali: Notation financière - WARA a abaissé la note de la SITAB S.A. de BBB+ à BBB avec perspective négative

Le danger pour SITAB serait de faire face à une impasse stratégique. SITAB est le seul acteur ivoirien capable de fabriquer ses cigarettes localement, ses concurrents se plaçant dans une logique d'importation : ce positionnement place la société dans une posture défavorable au regard des réformes fiscales récentes, qui pénalisent davantage les produits locaux par rapport à leurs concurrents importés. Cela dit, SITAB se prévaut de la marque de cigarette la plus puissante de Côte d'Ivoire: Fine est en effet la marque de référence des Ivoiriens, et capture à elle seule 45% du marché du tabac dans le pays à fin novembre 2017.

Les volumes de ventes de la SITAB ont fortement baissé et elle subit les assauts de la réglementation au travers des réformes fiscales défavorables depuis 2015. Une nouvelle réforme serait prévue en janvier 2018, ce qui aurait comme conséquence une nouvelle augmentation des droits d'accise et de nouvelles compressions de marge.

Selon les dirigeants de la West Africa Rating Agency (WARA), sur l'échelle régionale de WARA, la note de long terme de SITAB a été dégradée de « BBB+ » à « BBB », en grade d'investissement, et sa note de court terme de « w-3 » à « w-4 ». SITAB est le leader ivoirien et ouest-africain du secteur du tabac. La perspective attachée à cette notation passe de stable à négative. Simultanément, sur son échelle internationale, WARA a dégradé la note de SITAB de iB+/Stable/iw-5 à iB/Négative/iw-6.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.