Burkina Faso: Utilisation du gaz butane - Un taxi prend feu

« Nous ne sommes pas contents des sapeurs-pompiers car, ils sont arrivés trop en retard. On les reconnaît toujours par leur lenteur dans les interventions. Heureusement, nous avons pu éviter le pire, car il n'y a pas eu de perte en vie humaine et de dégâts matériels. Imaginez si c'était un grand feu ?

A l'arrivée des soldats du feu sur les lieux à 19 h 12 mn, la situation était déjà maîtrisée, grâce au soutien de la population. Avant de repartir, ils ont servi de l'eau à la population et ont ordonné d'ouvrir toutes les portes et fenêtres pour permettre l'aération de la cour. Toutefois, les populations ont manifesté leurs mécontentements à l'endroit des sapeurs-pompiers.

En même temps, je vois du feu chez mon voisin. Nous avons commencé à verser du sable et de l'eau sur le véhicule. Mais le feu était tellement violent qu'on était obligé de trouer les arrières des maisons pour faire sortir les effets. Les bruits entendus sont dus à l'explosion des bouteilles de gaz et accessoires du taxi », a indiqué la voisine du taximan, Fati Nikiéma.

Sur les lieux, on entendait les explosions des bouteilles de gaz et accessoires du véhicule accompagnées d'étincelles. « Lorsque j'étais dans ma maison, j'ai entendu quelque chose qui est tombée devant ma porte. Quand je suis sortie, j'ai vu que c'est un morceau de fer avec du feu.

Elle a ajouté que son mari s'était enfermé dans la maison car, il préférait la mort que de rester sans son véhicule. Les populations, armées de pioches et pelles, ont utilisé du sable et de l'eau pour circonscrire le feu afin de limiter les dégâts.

Après ce bruit, il n'y avait plus de solution car, c'était un feu violent. Mais, grâce à Dieu et aux voisins, il n'y a pas eu de perte en vie humaine et de dégâts matériels. Le véhicule est complètement détruit.

