Cote d'Ivoire: RDR - La Génération 94 portée sur les fonts baptismaux pour remobiliser les militants

Face à ce noble combat de la dignité retrouvée, Amadou Koné a demandé à la Génération 94 d'être fière. « Soyez fiers du chemin parcouru et de ce que nous avons fait pour que tous les Ivoiriens soient égaux », a-t-il salué. Aussi a-t-il invité les uns et les autres à ne pas se décourager et à continuer à mener le bon combat.

Et le secrétaire général adjoint du Rdr de s'interroger : « Si vous n'aviez pas mené ce combat en 1994, où serions-nous aujourd'hui ? Et pire, dans quelle situation serait le pays aujourd'hui ? »

Le fait le plus notable, la Génération 94 a réussi à mettre côte à côte, pendant quelques heures, des cadres du Rdr de la région qui ne parlaient plus le même langage de la fraternité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle lorsqu'Amadou Koné a pris la parole, il les a mis face à leurs responsabilités en scellant « la paix des braves ».

Ainsi est née, à Bouaké, la Génération 94 dont l'investiture du président et du bureau a eu lieu, dimanche dernier, au Palais du carnaval de Bouaké, en présence d'Amadou Koné, ministre des Transports, par ailleurs secrétaire général adjoint du Rdr, représentant Kandia Kamissoko Camara, secrétaire générale du Rdr. Il avait autour de lui tout ce que la capitale de la région de Gbêkê compte comme cadres du Rdr et militants.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.