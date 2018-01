Burkina Faso: Economie et planification - Un taux de réalisation de 70% des activités en 2017

En marge de la conférence annuelle de la Direction générale de l'économie et de la planification (DGEP) qui a eu lieu le vendredi 15 décembre 2017, à Ouagadougou, le premier responsable de cette administration du ministère en charge de l'économie, Soabou Diallo, a animé une conférence de presse. Une rencontre avec les journalistes, qui a permis de faire le point des réalisations de la DGEP au cours des 12 mois passés mais aussi d'annoncer les grands défis de la structure.

La conférence annuelle de la Direction générale de l'économie et de la planification (DGEP) s'est tenue le vendredi 15 décembre 2017, à Ouagadougou. Une activité dont l'ouverture a été présidée par la ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Rosine Coulibaly.

« J'ai tenu à venir encourager la DGEP pour cette initiative. Les agents doivent faire des propositions dans le sens de l'amélioration de la politique en matière d'économie et surtout de maîtrise de la démographie », a-t-elle dit en substance, avant de se prêter à une séance de questions-réponses.

Une étape qui lui a permis de revenir sur le plan stratégique de son département et les ambitions du gouvernement à mieux gérer ses ressources à travers la maîtrise de la population et la promotion d'une bonne gouvernance politico-administrative. En marge de cette rencontre, le directeur général de l'économie et de la planification, Soabou Diallo, a animé une conférence de presse.

L'objectif a été de faire le bilan des activités de sa direction durant l'année 2017 et d'annoncer les défis que la DGEP doit relever en 2018. «Le taux de réalisation se situe à 70%.

Je souhaiterais un taux qui tournerait autour de 80% avant décembre 2017», a déclaré Soabou Diallo. Au niveau de la prévision d'analyses macroéconomiques et du suivi de la conjoncture, M. Diallo a cité trois cadrages macroéconomiques ordinaires qui ont été réalisés et plusieurs autres circonstanciés.

Il a confié que le taux de croissance qui était de 5,9% en 2016 est passé à 6,5% en 2017. Soabou Diallo a laissé entendre que dix notes de conjonctures mensuelles et dix rapports de suivi des indicateurs de l'économie et du développement ont été produits.

Pour ce qui concerne la programmation et l'évaluation des investissements publics, le directeur général de l'économie et de la planification, a évoqué l'actualisation de la banque intégrée des projets sur la base adaptée du budget- programme, l'élaboration du programme triennal d'investissement public glissant 2018-2020.

Au niveau de la prospective et de la planification stratégie et sectorielle, Soabou Diallo a souligné l'adoption et la diffusion du guide d'élaboration des politiques sectorielles et l'élaboration du projet de loi portant pilotage et gestion du développement.

« Dans le domaine du suivi et de l'évaluation des politiques économiques et sociales, la DGEP a élaboré un projet d'appui à la mise en œuvre du PNDES, réalisé une étude diagnostique pour le renforcement des capacités évaluatives au Burkina Faso », a dit M. Diallo.

A propos des défis pour 2018, il a énuméré entre autres activités, la production des cadrages macroéconomiques, le renforcement du volet analyse macroéconomique, la finalisation du 4e Programme d'actions en matière de population, l'opérationnalisation de l'Observatoire national du dividende démographique, l'adoption et l'application de la loi portant pilotage et gestion du développement.

Au plan régional, la DGEP envisage d'assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques, d'organiser et animer des cadres de concertation pour le développement rural et d'élaborer des notes trimestrielles de conjoncture.