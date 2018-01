Burkina Faso: Chambre des mines - Des députés dans les arcanes des industries extractives

La Chambre des mines du Burkina (CMB) a organisé, du 21 au 23 décembre 2017 à Ouagadougou, un atelier de formation d'une trentaine de députés aux spécificités de l'exploitation minière et au rôle du parlementaire pour une bonne gouvernance dudit secteur.

Les réalités de l'exploitation minière au Burkina Faso sont méconnues des députés. Ce qui est source de difficultés entravant la croissance du secteur.

Telle est la donne que la Chambre des mines du Burkina (CMB), en collaboration avec le Réseau des parlementaires pour la bonne gestion des ressources minérales (RP/BGRM), entend changer en formant une trentaine d'élus aux spécificités de l'extraction des mines.

Du 21 au 23 décembre 2017, des formateurs issus de l'industrie extractive, de la société civile, de l'administration publique et du privé ont entretenu les participants des thématiques tels le processus de développement d'une mine et les acteurs d'un projet minier, l'historique et le paysage du secteur au pays des Hommes intègres.

A ce cela s'ajoute, pour ce qui intéresse plus directement les personnes formées, l'évolution des textes législatifs, le rôle du parlementaire pour une bonne gouvernance du domaine des mines, la fiscalité minière, l'impact socio-économique de l'exploitation, la gestion de l'environnement et le rôle des acteurs membres de la CMB.

Aux dires du président de la Chambre des mines, Tidiane Barry, l'atelier vise à améliorer, chez les députés, les capacités individuelles et collectives d'analyse de la gouvernance du secteur des mines.

D'après la coordonnatrice dudit réseau, Karidia Zongo, il s'agira aussi de poursuivre la réflexion enclenchée par la commission d'enquête parlementaire sur la gestion des titres miniers.

Toujours selon l'élue Zongo, la formation a permis aux députés d'acquérir des connaissances afin de porter l'information juste aux populations et de les sensibiliser aux différents aspects de l'exploitation des ressources à extraire.

La sensibilisation est nécessaire surtout que, aux dires de la coordonnatrice, l'activité minière est perçue, à tort ou à raison, comme un pillage organisé des ressources du pays et un potentiel danger pour les générations futures car elle s'apparente à d'importants manques fiscaux à gagner, à une régression des conditions de vie des populations riveraines, à une dégradation à grande échelle de l'environnement, etc.

Pour sa part, le représentant du ministre chargé des mines, Lamourdia Thiombiano, a déclaré que la formation est une « initiative heureuse » à saluer.

Il s'est réjoui des « recommandations pertinentes » issues de l'enquête parlementaire et a invité les participants (exploitants miniers et députés) à des débats ouverts pour une meilleure gestion des ressources minières et la prospérité du Burkina Faso.