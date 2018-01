Burkina Faso: Promotion de la santé - Tiébélé reçoit une ambulance du Larlé Naaba

Le Larlé Naaba a également fait savoir qu'il défendra le passage du CSPS en CMA auprès du gouvernement. Le ministre de la Santé, Nicolas Meda qui a présidé la cérémonie s'est réjoui du programme sanitaire du coutumier et a affirmé que le gouvernement soutiendra ses projets de santé à travers les villes et les campagnes du pays.

L'occasion faisant le larron, le bourgmestre et l'ICP ont plaidé pour l'érection du CSPS de Tiébélé en centre médical bien équipé avec un laboratoire. Mais avant, les acteurs ont souhaité la clôture du CSPS et la réalisation d'un forage. Face à ces doléances, le donateur a pris l'engagement de construire la clôture du centre de santé, ainsi que le forage.

L'Infirmier- chef de poste (ICP) au CSPS de Tiébélé, Waré Nambila a indiqué que le centre effectue plus d'une vingtaine d'évacuations sanitaires majoritairement composées de femmes enceintes et d'enfants par mois.

Faciliter les évacuations sanitaires des populations rurales vers les centres de santé. C'est l'objectif qui a motivé le Larlé Naaba Tigré et l'association « Burkinbi bara » dont il est le président national à s'engager à offrir des ambulances et du matériel médical à des provinces du pays.

