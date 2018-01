Burkina Faso: Tournoi de la Fraternité du Sourou - Pour un large rassemblement

Les visiteurs perdent ainsi le premier match sur le score final de 2 buts à 1 dans ce tournoi de la Fraternité du Sourou. Initié par la jeunesse de la province de Tougan sous le patronage du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, fils de la province, le tournoi de football dénommé «Fraternité du Sourou» entend renforcer les liens de fraternité et l'union des filles et fils autour du ballon rond.

A la reprise, l'équipe de Tougan, poussée par ses supporters, multiplie les occasions et parvient à rétablir la parité au score par l'entremise de Abdoul Mitolbé Démé à la 65ème minute. Galvanisés par ce but égalisateur, les locaux réussiront à prendre l'avantage à six minutes de la fin de la rencontre.

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a procédé au lancement du tournoi de football «Fraternité du Sourou », le samedi 16 décembre 2017, à Tougan. Renforcer les liens de fraternité et l'union des filles et fils de la province, tel est l'objectif de ce tournoi qui mettra en compétition les huit équipes des huit communes de la province.

