Burkina Faso: Haut Conseil du dialogue social - Voici la liste authentique de Pengdwendé

Clément P. Sawadogo a précisé que le futur organe aurait la charge de contribuer à la prévention et au règlement des conflits sociaux émanant du monde du travail, de promouvoir la concertation sur toute question relative au climat social et de procéder à des études et recherches visant à renforcer les capacités des partenaires sociaux.

A écouter le tenant du crachoir, si l'Etat et les organisations professionnelles d'employeurs ont envoyé leurs représentants, les organisations syndicales, elles, ont fait parvenir à son ministère, le 30 août 2017, une liste de 18 noms (titulaires et suppléants). Elles auraient opté de compléter la liste ultérieurement (Voir la liste exhaustive 2e encadré).

Il a ajouté que le décret du 5 mai 2017 portant création, attributions et fonctionnement de ce cadre a invité les mandants tripartites à proposer leurs représentants, à raison de dix titulaires et de dix suppléants par composante.

«Un atelier tripartite de validation de ladite étude a été convoqué et, en épousant les conclusions, les participants ont formulé des recommandations dont une proposition pour la création d'un cadre national de dialogue social entre le gouvernement, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales des travailleurs », a fait savoir Clément P. Sawadogo.

«Il s'agit d'une nouveauté, donc il était tout à fait normal que nous partagions le maximum d'informations avec vous afin que vous puissiez relayer les données utiles à une meilleure connaissance de l'institution par l'opinion la plus large et permettre ainsi aux citoyens de l'appuyer à atteindre les objectifs de sa création.»

