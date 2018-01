Afrique: Préparation Chan Maroc-2018 - Congo-Ouganda demain en amical

Les deux nations vont s'affronter dans la capitale marocaine, pour parfaire les derniers réglages avant d'entrer de plain-pied dans la compétition qui s'ouvre le 13 janvier.

Congolais et Ougandais, tous qualifiés à la 5e édition du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), disputeront un match amical ce 9 janvier à Rabat, au Maroc. Les Diables rouges du Congo y sont depuis le 5 du mois en cours. Au centre Moulay-Rachid, ils poursuivent leur préparation dans le froid tant pour faire les derniers réglages que pour s'acclimater. Le Congo et l'Ouganda ne sont pas logés dans le même groupe. Le premier est dans la poule D avec le Cameroun, l'Angola et le Burkina Faso tandis que le second est dans le groupe B avec la Côte d'Ivoire, la Zambie et la Namibie.

Liste des 23 Diables rouges retenus pour la compétition

Gardiens de But : Barel Mouko (Flamengo), Pavelh Ndzila (Etoile du Congo), Perrauld Ndinga (Patronage Sainte Anne) ;

Défenseurs : Varel Rozan (Diables Noirs), Samy Farnèse Mampémbé (AC Léopards de Dolisie), Béranger Itoua (AS Oto'ho), Dimitri Magnokélé Bissiki (AC Léopards de Dolisie), Baron KIbamba 'AS Oto'ho), Carof Bakoua (Diables Noirs), Faria Ondongo (AS Oto'ho), Julfin Ondongo (AS Oto'ho) ;

Milieux du terrain : Junior Amour Loussoukou (Diables Noirs), Césair Gandzé (AC Léopards de Dolisie), Matheus Botamba (AS Oto'ho), Herman Lakolo (AC Léopards de Dolisie), Fred Duval Ngoma (La Mancha), Chardin Madila Mfoutou (AC Léopards de Dolisie) ;

Attaquants : Bersyl Obassi (AS Oto'ho), Kader Bidimbou (Diables Noirs), Jaures Ngombé (AS Oto'ho) ; Prestige Mboungou (Diables Noirs) ; Junior Makiéssé (AC Léopards de Dolisie), Moise Nkounkou (Diables Noirs).