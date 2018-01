Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Des étudiants errent dans la cour de Bayardelle

L'appel à la reprise des cours, lancé le 6 janvier par les syndicalistes, n'a pas été suivi d'effet dans plusieurs établissements de l'alma-mater le premier jour, par manque d'enseignants.

Réunis en assemblée générale le 6 janvier au complexe Bayardelle, les syndicalistes de l'Université Marien-Ngouabi avaient décidé, entre autres, de la suspension de la grève et appelaient l'ensemble des agents à la reprise effective du travail à compter du 8 janvier. Ils exigeaient, par la même occasion, le paiement d'un mois de salaire toutes les fois que les fonctionnaires sont payés.

L'assemblée générale des syndicalistes donnait également mandat à sa coordination de poursuivre les négociations, en vue de la signature d'un protocole d'accord devant encadrer les revendications syndicales non encore satisfaites, courant janvier. D'après leur déclaration, de trois mois de salaire impayés au déclenchement de la grève, le 1er septembre, le nombre est actuellement passé à quatre mois. De plus, les heures complémentaires, de surveillance, d'encadrement des thèses et mémoires dues sont de 50% pour l'année 2015-2016 et de 100% pour 2016-2017.

S'agissant de la reprise, la réalité sur le terrain a été tout autre lors de la première journée, dans la quasi-totalité des onze établissements que compte l'unique université de Brazzaville. « Nous avons fait la ronde des salles de classe qui sont vides : aucun enseignant mais des étudiants sont présents. Nous nous sommes rapprochés des chefs de département et du vice-doyen pour conduite à tenir, mais ces derniers nous ont évoqué l'absence des enseignants qui seraient en vacances », a expliqué le président du Mouvement des élèves et étudiants du Congo (Meec) à la Faculté des lettres et sciences humaines, Prince Bayounga.

Étudiant en licence III (psychologie), ce jeune homme qui a passé pratiquement quatre mois à la maison à cause de la grève des enseignants ne pense qu'à son avenir. Selon lui, les travailleurs n'ont plus de raison pour rester à la maison puisqu'ils ont été payés. « Nous avons encore un semestre qu'on doit organiser et des devoirs à faire », s'est plaint Prince Bayounga.

Les étudiants réclament le paiement de la bourse

Après avoir passé une année civile 2017 sans bourse, les étudiants, de leur côté, demandent aux autorités compétentes de leur payer afin que le programme établi par l'Intersyndicale soit respecté. « Nous avons fait toujours preuve de patience, ce n'est pas facile, surtout pour nos amis qui sont dans des campus ainsi que ceux qui louent des maisons grâce à l'argent de la bourse. C'est dommage, toute une année, on n'a pas payé, certains étudiants sont mêmes répartis pour le village car ne pouvant plus supporter les charges », a regretté le responsable du Meec.

Dans la foulée de l'annonce de la reprise des activités à l'Université Marien-Ngouabi, une rumeur circule sur la toile faisant état du paiement, cette semaine, de la bourse aux étudiants. « Nous avons reçu la rumeur faisant état du paiement de la bourse dès le 9 janvier, mais cela reste encore à confirmer, parce que nous constatons qu'il y a un silence absolu. Les listes ne sont pas mises à notre disposition », s'impatiente Clyd Arnaud Koundzi, étudiant en licence II philosophie.

Les concours d'entrée dans les établissements universitaires avant la fin du mois

La direction rectorale a, quant à elle, rendu public le calendrier du déroulement des épreuves des concours d'entrée dans les établissements de l'université Marien-Ngouabi, au titre de l'année académique 2017-2018. En effet, ces concours qui se dérouleront du 11 au 26 janvier concernent la Faculté des sciences de la santé, l'Ecole normale supérieure d'agronomie et de foresterie, l'Ecole normale supérieure polytechnique, l'Ecole normale supérieure, l'Institut supérieur d'éducation physique et sportive, l'Institut supérieur de gestion et l'Ecole nationale d'administration et de magistrature. Ainsi, la date limite de dépôt de dossiers, pour les retardataires, est fixée au 9 janvier.