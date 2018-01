Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le RDPS se souvient de son fondateur

Un hommage à Jean-Pierre Thystère Tchicaya a été rendu, le 7 janvier à Pointe-Noire, par les militants de la formation politque dont il est le créateur, qui présentaient par la même occasion leurs vœux de Nouvel An à leur président , Jean-Marc Thystère Tchicaya.

Les militants du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social (RDPS) n'ont pas choisi au hasard la date du 7 janvier pour honorer la mémoire du président fondateur de leur parti, Jean-Pierre Thysthère Tchicaya. Apportant des explications à propos, le président du RDPS, Jean-Marc Thysthère Tchicaya, a déclaré:« Aujourd'hui 7 janvier 2017 est une date symbolique puisqu'elle correspond à la date anniversaire de la naissance de notre président bien aimé, fondateur avec d'autres camarades du RDPS, Jean-Pierre Thystère Tchicaya à qui je rends un vibrant hommage. C'est donc en pensant à lui et à tous nos camarades qui nous ont quittés que je vous demande, respectueusement, d'observer solennellement une minute de silence en leur mémoire. Le rêve des pères fondateurs s'est bâti sur les valeurs d'unité, de tolérance, d'amour, de paix, de partage, de fraternité et de cohésion».

L'orateur a aussi annoncé quelques actions à mener par son parti au cours de cette année, notamment la tenue des sessions ordinaires du bureau politique et du comité directeur, la poursuite de la restructuration des organes intermédiaires et de base, etc. « La campagne d'adhésion doit continuer, sous une autre forme et sans faire de bruit, pilotée par les fédérations. Il s'agit d'une activité pérenne inhérente à notre parti. Le RDPS a des élus dans neuf départements sur les douze que compte le Congo. C'est un bon résultat et nous devons, tous ensemble, continuer nos efforts pour être présents sur l'ensemble des douze départements de la République. Je voudrais donc saisir l'opportunité qui m'est offerte en vue d'adresser officiellement mes sincères félicitations aux élus du RDPS qui, dans leur grande majorité sont présentement à cette cérémonie.», a indiqué le président du RDPS.

Pour sa part, Jean-Marie Tchinkokolo, membre du bureau politique et premier secrétaire du RDPS-Brazzaville, a reconnu:" En vingt sept ans de présence sur l'échiquier politique national, les couleurs du RDPS n'ont jamais été portées aussi haut qu'au cours de l'année 2017, une année électorale au cours de laquelle ce parti a réaffirmé son assise nationale. Naguère cantonné dans son fief de Pointe-Noire et du Kouilou, invisible même à Brazzaville la capitale et dans les autres départements, le RDPS a porté la moisson à quarante-deux élus départementaux et municipaux dans neuf départements du pays, notamment Brazzaville, Pointe-Noire, Kouilou, Niari, Bouénza, Lékoumou, Sangha, Cuvette-Ouest et Cuvette".

Notons que plusieurs délégués venus de tous les départements du pays ont participé à ces retrouvailles.