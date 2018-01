Congo-Kinshasa: Équateur - Proclamation des résultats définitifs de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur

On rappelle que l'actuel gouverneur avait procédé, la semaine dernière, à une itinérance sur le terrain, en vue de palper du doigt les réalités de sa province. Une descente qui lui a notamment permis de se rendre compte du travail de certains services de l'administration publique placés sous sa tuelle. C'était également l'occasion pour l'autorité provinciale de confirmer sa façon de travailler et de se faire une idée en vue d'orienter son action pour des résultats concrets.

Selon cette décision, Boloko Bolumbu Bobo et Bikamba Ngbale Thaty ont respectivement été élus gouverneur et vice-gouverneur de la province de l'Equateur. Avant de prononcer sa décision, la Cour d'appel de Mbandaka, qui s'était déclarée saisie, s'était également dite compétente pour gérer ce dossier, tout en notant qu'il n'y avait pas eu de recours en contestation à ce propos.

