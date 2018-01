Congo-Brazzaville: Sécurité alimentaire - Le pays et les partenaires esquissent des solutions durables

Le gouvernement a lancé, le 8 janvier à Brazzaville, l'étude sur la revue stratégique du défi « faim zéro », suivant l'Objectif de développement durable 2 (ODD2).

L'atelier de deux jours regroupant quelque quarante experts et points focaux venus essentiellement de la République démocratique du Congo, de l'Afrique du Sud et de l'Italie, va essayer de passer au peigne fin toutes les questions relatives au développement agricole, à l'économie, la santé et la nutrition en République du Congo.

L'étude sur la revue stratégique «faim zéro», lancée ce 8 janvier, a précisé le représentant résident du Programme alimentaire mondial au Congo, Jean Martin Bauer, vise à établir un diagnostic « complet » de la situation alimentaire et nutritionnelle, afin de définir les écarts en matière de politiques et d'interventions à mener a priori pour atteindre le défi « faim zéro » d'ici à 2030.

Malgré les énormes atouts agricoles dont il dispose pour nourrir sa population, le Congo présente des chiffres inquiétants en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. D'après une étude officielle, 14,2% de la population souffre de la malnutrition ; 8% des enfants de moins de cinq ans souffrent de la malnutrition aigüe et 21% d'entre eux subissent la malnutrition chronique. Face à ce tableau sombre, le gouvernement se montre résolument engagé à renverser la courbe. Pour la ministre du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Ingrid Olga Ebouka-Babakas, cette lutte implique des actions en faveur de l'éducation et contre la pauvreté.

« (... ) Outre la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'étude doit aussi faire ressortir les défis des secteurs de l'éducation, de la protection sociale, de la résilience des communautés, du genre et de l'environnement, tant la problématique de la faim compromet dans sa non-résolution les progrès escomptés dans tous les domaines socio-économiques », a souhaité la ministre Ingrid Olga Ebouka-Babakas.

Elle a, par ailleurs, exhorté les partenaires techniques et financiers du pays à se mobiliser, parmi lesquels le Programme alimentaire mondial, le Fonds international de développement agricole, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation mondiale de la santé...

Les agences onusiennes sont toujours disposées à accompagner les autorités congolaises dans la recherche du bien-être de la population, a rassuré le coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo, Anthony Ohemeng-Boamah. Il a ensuite insisté sur la diversification de l'économie, la lutte contre la vie chère et la pauvreté.

Signalons que les prochaines étapes avant la publication de la revue stratégique du défi « faim zéro » de l'ODD2 seraient la préparation de la revue des politiques et programmes concernant la sécurité alimentaire et la nutrition, puis la présentation de l'analyse des insuffisances ou des lacunes dans les réponses contre l'insécurité alimentaire, ainsi que les recommandations.