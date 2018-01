Congo-Brazzaville: Délabrement des installations sportives - Les entreprises chinoises interpellées

Juste après sa prise de fonctions, le ministre des Sports et de l'éducation physique a fait la ronde des installations sportives à travers le pays. Décapage des carreaux, bâtiments, plafonds, tartons et autres compartiments, le constat a été amer.

« Comment allons-nous faire pour réparer les installations en état de délabrement très avancé alors qu'elles n'ont même pas encore totalisé cinq ans d'existence ?», s'est interrogé le ministre des Sports et de l'éducation physique, Hugues Ngouélondélé, s'adressant aux représentants des sociétés chinoises en charge de la construction de la plupart des stades qui ont abrité ou non les 11es Jeux africains.

