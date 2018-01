Congo-Brazzaville: Travail dissimulé - Les entreprises redevables à la CNSS seront traduites en justice

D'après Elvis Abira Ibara, les résultats de la campagne de lutte contre le travail dissimulé a concerné notamment les établissements de commerce, microfinances, boulangeries, pharmacies, cabinets d'avocats, d'huissiers et d'architectes, hôtels, auberges, salons de coiffure et de couture, organes de presse, librairies agences de voyages, auto-écoles, sociétés de gardiennage, ateliers de menuiserie. Le classement se présente de la manière suivante :

Le directeur du recouvrement et du contentieux, Elvis Abira Ibara, a expliqué que deux cent trente-cinq établissements réticents à cette campagne ont été fermés à Brazzaville, Pointe-Noire et dans la Sangha.

La campagne avait pour mission de détecter les affiliés des employeurs non déclarés à la CNSS, recenser et immatriculer les travailleurs dissimulés, recouvrer les cotisations sociales, ainsi que procéder à la fermeture des établissements des employeurs récalcitrants.

Evariste Ondongo l'a fait savoir après un échange avec les représentants patronaux des entreprises et établissements, formations syndicales et bien d'autres structures lors de la présentation des résultats généraux de la campagne de lutte contre le travail dissimulé, organisée du 1er octobre au 31 décembre dernier sur l'ensemble du territoire national.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.