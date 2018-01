Maroc: Message écrit de SM le Roi au cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyan

Al Ain — SA Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyan, Prince héritier d'Abou Dhab, Commandant suprême adjoint des Forces armées de l'Etat des Emirats Arabes Unis a reçu lundi à Al Ain, les ministres des Affaires Etrangères et de la coopération internationale et de l'économie et des finances, respectivement Nacer Bourita et Mohamed Boussaid qui lui ont remis un message écrit de SM le Roi Mohammed VI.

"Le message royal porte sur les relations fraternelles liant les deux pays et les moyens de les renforcer et de les développer" , a rapporté l'agence de presse émiratie.

A cette occasion, M. Bourita a transmet à SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyan, Président de l'Etat des Emirats Arabes Unis et à SA Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyan, les salutations de SM le Roi et Ses vœux davantage de progrès et de prospérité pour l'Etat des Emirats et son peuple, selon la même source.

Pour sa part, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyan a chargé M.Bourita de transmettre ses salutations et celles de Cheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyan, à SM le Roi Mohammed VI et leur vœux de progrès et de développement pour le Royaume du Maroc frère et son peuple.

Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyan, a évoqué lors de ses entretiens avec MM. Bourita et Boussaid les relations fraternelles liant les deux pays et les moyens de les développer au services des intérêts communs.

Cheikh Mohamed Ben Zayed a souligné la profondeur des relations fraternelles liant les Emirats Arabes Unis et le Maroc, à la faveur de l'engagement de Cheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyan et de SM le Roi Mohammed VI pour renforcer ces liens et les développer davantage dans les différents domaines.

Les deux parties ont échangé également les points de vue sur des derniers développements sur la scène régionale te internationale.