Cote d'Ivoire: Assises d'Abidjan - Jean Noël Abéhi fait des révélations

Pour confirmer son désaccord, Jean Noël Abéhi a réalisé une « contre-vidéo qui avait pour but de créer le flou dans l'esprit de la communauté internationale afin qu'elle se saisisse du dossier ivoirien ». « Je n'ai jamais voulu faire un coup d'état contre les autorités actuelles. Je n'ai jamais voulu me dédire de mon serment de gendarme. C'est Katé Gnontoa qui a réuni des militaires pendant notre exil pour déstabiliser le régime d'Abidjan... », a-t-il insisté.

Mieux, l'ex-patron du Groupement d'escadron blindé (Geb) a fait des révélations. « C'est à l'initiative de l'ex-ministre Katina Koné que les militaires se sont organisés. Un jour, le lieutenant-colonel Katé Gnontoa nous a réunis et a demandé que chaque militaire fasse le point de ses hommes et de son armement. Il a dit qu'il envisageait une solution militaire pour notre retour en Côte d'Ivoire », a-t-il livré. Poursuivant, il a ajouté que le groupe s'appelait « le mouvement du grand ouest ».

