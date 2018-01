Cote d'Ivoire: Sidiki Diakité à son personnel - "Mettez l'intérêt national et collectif avant les intérêts personnels"

Au plan sécuritaire, Sidiki Diakité a précisé que la mise en œuvre de la Loi de programmation des Forces de sécurité intérieure se poursuivra et permettra la construction effective de centres de formation, l'acquisition d'équipements et le recrutement d'un nombre important de nouveaux policiers afin de renforcer les capacités opérationnelles de l'institution.

A cet effet, il a noté, entre autres, la dotation des autorités préfectorales en matériel roulant, procéder à la construction et à la réhabilitation de l'administration préfectorale ainsi que des bureaux et résidences.

« Mettez l'intérêt national et collectif avant les intérêts personnels afin de répondre aux objectifs de 2018 ». Telle est l'exhortation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, à son personnel. C'était à l'occasion d'une cérémonie de présentation de vœux de nouvel an du personnel dudit ministère au premier responsable.

Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a servi de cadre le 5 janvier 2018, à une cérémonie de présentation de vœux de nouvel an à la tutelle.

