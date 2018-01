Du 10 janvier au 10 février 2018 donc, la caravane Génies en herbe part en effet à la rencontre des établissements d'enseignement général, technique et professionnel de tout le pays.

C'est ce 10 janvier, à San Pedro, que le programme ludique et éducatif produit par Pi-R Conseils et diffusé sur la RTI 1, opposant les cracks des lycées ivoiriens, débute ses éliminatoires.

La grand'messe, Génies en herbe, au cours de laquelle les lycéens férus de culture générale et de jeu cérébral, s'affrontent dans une compétition placée sous le signe de l'amitié et de la culture, fait sa rentrée. Et c'est la cité balnéaire du sud-ouest ivoirien, San Pedro, qui accueille la 1èere étape, ce mercredi 10 janvier, au Centre culturel.

Après ce coup d'envoi inaugural pour la 5e saison consécutive, sous la houlette du cabinet Pi-R Conseils, avec le concours de son partenaire leader, Bonnet Rouge, ainsi que Fraternité Matin, son partenaire-presse, c'est une longue caravane qui sillonnera toutes les grandes régions du pays. Déjà, l'engouement est total. En effet, les appels à candidature, qui ont eu lieu du 1er octobre au 29 décembre 2017, affichent 150 lycées inscrits sur lesquels les 141 ont été retenus pour les présélections. Tous tenteront de détrôner le lycée scientifique de Yamoussoukro, vainqueur de l'édition 2017.

Du 10 janvier au 10 février 2018 donc, la caravane Génies en herbe part en effet à la rencontre des établissements d'enseignement général, technique et professionnel de tout le pays. San Pedro, Daloa, Man, Korhogo, Bouaké, Abengourou et enfin Abidjan, sept villes s'apprêtent à accueillir les présélections et les meilleures équipes auront l'occasion de se retrouver sur le campus du Vitib, à Grand-Bassam, pour se disputer l'honneur de devenir les Génies de la saison 2018 !

Pour cette 5e saison, Pi-R Conseils est fier de pouvoir compter cette année encore sur Bonnet Rouge, sponsor de l'émission, pour accompagner les candidats dans cette belle aventure. Les partenaires, le Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation Professionnelle à travers la Dvs (Direction de la Vie Scolaire), Valoris University International, la marque Youki, la RTI1 et Fraternité Matin s'associent également à l'émission pour cette édition.