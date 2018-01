Cote d'Ivoire: Bloléquin - Le maire Keï Édouard dégage ses priorités et prend des mesures contre la divagation des animaux

Il a, aussi, pris des mesures draconiennes pour l'assainissement, la lutte contre la divagation des animaux qui perturbe la circulation et la construction de la nouvelle gare routière. Malgré la situation financière eu égards aux nombreuses attentes des populations, le maire et son conseil municipal affichent de grandes ambitions pour la commune. A cet effet, ils exhortent toutes les bonnes volontés ainsi que tous ceux qui ont des intérêts dans ladite commune à s'investir pleinement et efficacement pour son rayonnement.

Il a révélé que plusieurs réalisations dans les domaines des infrastructures routières dans la commune, l'électrification rurale, l'adduction en eau potable, l'éducation, la santé ainsi que des soutiens adéquats et conséquents au monde agricole, aux jeunes et aux femmes ont été faites ou sont en cours d'exécution.

La 2ème et dernière session ordinaire de l'année 2017 du conseil municipal de Bloléquin s'est déroulée, récemment, au foyer de la mairie de ladite commune. « Nous sommes venus dire à nos parents que nous travaillons pour le développement de notre commune, nous sommes venus pour la vérification des travaux en cours d'exécution. Nous avons lancé des projets qui sont déjà achevés, nous allons réaliser le reste des projets dans le temps et nous les livrerons à nos parents », a indiqué, d'emblée, le maire Djouha Keï Édouard.

